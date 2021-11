Oroscopo settimana dal 15 al 21 novembre 2021

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma privo di grandi novità, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre ben poco romanticismo ai partner, tuttavia non mancheranno dei momenti di inedita passione. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si caratterizza per qualche intoppo comunicato, un problema che avrà anche riflessi sul versante più intimo della coppia. In ambito professionale, invece, è necessario evitare aggressività.

Gemelli

Settimana abbastanza interessante, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non si rivea particolarmente eccitante, tuttavia non mancheranno momenti di intrigante intimità fra i partner. In ufficio, nel mentre, spazio ai compiti più creativi.

Cancro

Un oroscopo abbastanza soddisfacente, ma non privo di ostacoli da superare, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia egala una buona grinta intima fra i partner, tuttavia il romanticismo potrebbe apparire latitante. Sul fronte professionale, invece, è tempo di recuperare qualche progetto accantonato mesi fa.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera sentimentale non regala un enorme romanticismo ai partner, tuttavia non mancheranno momenti di inedita passione. In ufficio, nel frattempo, sarà necessario controllare le spese.

Vergine

Settimana promettente, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regala un buon romanticismo ai partner, anche se un eccesso di pignoleria potrebbe sollevare qualche malumore di troppo. In ambito lavorativo, nel frattempo, spazio a nuovi progetti.

Bilancia

Un oroscopo ancora soddisfacente, quello proposto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa si rivela abbastanza famelica, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, invece, è tempo di iniziare a progettare nuovi obiettivi per l'anno nuovo.

Scorpione

Sette giorni grintosi, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa si caratterizza per una grande malizia, tale da permettere ai partner di sperimentare nuove e inedite fantasie. In ambito professionale, tuttavia, è necessario non mostrarsi troppo scontrosi con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non si rivela particolarmente passionale, tuttavia i partner saranno in grado di raggiungere un buon equilibrio sul fronte del dialogo. In ufficio, invece, spazio a nuovi progetti.

Capricorno

Un oroscopo molto romantico, quello proposto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa offre una buona intesa fra i partner, che si manifesterà anche con dei momenti di intesa passione. Sul lavoro, però, potrebbero capitare degli intoppi nel rapporto con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni proficuo, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa risulta abbastanza tranquilla, anche se potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più fra i partner. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La sfera di coppia si rivela romantica e molto intima, anche se fra i partner non mancheranno dei piccoli battibecchi. In ambito professionale, invece, è tempo di risolvere qualche problema lasciato a lungo in sospeso.