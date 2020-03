Oroscopo settimana dal 16 al 22 marzo 2020

Ariete

Un oroscopo un po' sottotono, ma non eccessivamente preoccupante, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La vita di coppia richiede maggior impegno sul fronte della comunicazione, mentre potrebbero ridursi i momenti di intimità. In ambito professionale, invece, meglio puntare sui progetti di lungo periodo.

Toro

Sette giorni interessanti, e ricchi di novità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia permette di approfittare di un ottimo romanticismo, utile anche a rafforzare le fondamenta di un rapporto. Sul lavoro, invece, si sarà chiamati a mediare alcuni conflitti.

Gemelli

Settimana non particolarmente avvincente, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso richiede un maggior impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione reciproca, per evitare incomprensioni. Sul fronte professionale, invece, è tempo di rivedere i ritmi delle mansioni più gravose.

Cancro

Un oroscopo ancora complesso, ma ricco di rinvigorenti sfide, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia potrebbe risultare più spenta del solito, con poco romanticismo per i partner. Sul lavoro, nel frattempo, sarà necessario considerare maggiormente le esigenze di colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni abbastanza stabili, ma privi di grandi novità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso garantisce una vaga calma fra i partner, ma la comunicazione potrebbe non essere ottimane. Sul versante professionale, invece, è tempo di pensare a un progetto da realizzare durante l'estate.

Vergine

Una settimana avvincente, seppur con qualche momento di stop, quella prevista dagli astri per i nati nella Vergine. L'ambito amoroso regala sia romanticismo che passione, un periodo ideale per rafforzare le fondamenta del proprio rapporto. Sul versante professionale, invece, una nuova idea potrebbe portare linfa a un progetto in stallo.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza statico, ma privo di eccessive preoccupazioni, quello previsto dalle stelle per i nati in Bilancia. La sfera amorosa potrebbe risultare mediamente assonata, con i partner forse stanchi e poco inclini all'ascolto reciproco. In ambito lavorativo, invece, nuovi progetti iniziano ad avvistarsi all'orizzonte.

Scorpione

Sette giorni all'insegna delle emozioni, ma anche di qualche innocuo ostacolo, quelli in arrivo per i nati nello Scorpione. La vita di coppia è ricca di novità, sia sul versante più quotidiano del rapporto che su quello più intimo, dove ampia sarà la sperimentazione. Sul lavoro, invece, potrebbe giungere una gratificazione economica.

Sagittario

Settimana un po' statica, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non offre grandi momenti di romanticismo, ma la comunicazione con il partner potrebbe rimanere buona. Sul versante della carriera, invece, potrebbero giungere piccoli segnali di ripresa.

Capricorno

Un oroscopo ancora avvincente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia è avvolta da nuove emozioni, sia sul versante fisico del rapporto che su quello mentale: è giunto il momento di sperimentare. Non si rilevano problemi nemmeno sul lavoro, con una piccola promozione all'orizzonte.

Acquario

Sette giorni di riflessione, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa impone una maggiore comunicazione fra i partner, anche per superare un battibecco recente. In ambito lavorativo, invece, spazio ai compiti più creativi, lasciando libero sfogo alla fantasia.

Pesci

Settimana maliziosa, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia sarà luogo di sperimentazione, sia sul fronte fisico del rapporto che su quello più mentale, con dei partner più uniti rispetto al solito. Sul lavoro, invece, meglio seguire la razionalità anziché l'istinto.