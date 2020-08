Oroscopo settimana dal 17 al 23 agosto 2020

Ariete

Un oroscopo non particolarmente romantico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre ben poca dolcezza, ma l'attrazione più fisica rimarrà comunque molto elevata. Più promettenti le prospettive in ufficio, dove un importante progetto potrebbe essere in dirittura d'arrivo.

Toro

Settimana interessante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre una buona sintonia ai partner, mentre i single potranno approfittare di maggiori capacità di conquista. In ufficio, spazio invece ai progetti più creativi.

Gemelli

Sette giorni mediamente stabili, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quelli in arrivo per i nati in Gemelli. La vita di coppia si caratterizzerà per una grande grinta fisica, tuttavia non controbilanciata da un sufficiente romanticismo. In ambito professionale, nel mentre, meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo intrigante, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo, pronto a rafforzare le fondamenta di un rapporto stabile. I single, invece, si lanceranno nella conquista. Qualche freno sul lavoro.

Leone

Sette giorni abbastanza stabili, ma senza grandi entusiasmi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso si caratterizza per grinta e sensualità, ma sarà necessario migliorare il dialogo con il partner. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisogna prestare maggiore attenzione agli investimenti.

Vergine

Settimana intrigante, seppur non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo, ma saranno soprattutto i single ad avere la meglio, pronti a lanciarsi in mille conquiste. Meglio evitare gli eccessi di pignoleria in ambito lavorativo.

Bilancia

Sette giorni mediamente stanchi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona comunicazione fra i partner, ma mancherà uno slancio più fisico al rapporto. In ufficio, invece, è meglio evitare battibecchi con colleghi e superiori.

Un oroscopo intrigante, quello garantito dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si rivela molto romantica e passionale, con i partner pronti a lanciarsi nella sperimentazione di nuove fantasie. Sul fronte professionale, invece, spazio alla creatività.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso è grintoso e molto fisico, ma manca quella nota romantica in più per rendere l'unione fra i partner ancora più salda. In ambito lavorativo, nel frattempo, meglio non fare passi avventati.

Capricorno

Sette giorni promettenti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per il Capricorno. La vita di coppia non risulta abbastanza romantica, a causa di una comunicazione claudicante fra i partner. Più interessante l'ambito professionale: arriveranno nuove gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizza per una grande passione fisica, tuttavia potrebbe mancare uno slancio più romantico. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è tempo di porre le basi per un progetto atteso a settembre.

Pesci

Settimana interessante, quella in arrivo per tutti i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia appare romantica e molto passionale, mentre i single potrebbe faticare nel conquistare un nuovo partner. In ufficio, nel frattempo, la creatività avrà la meglio.