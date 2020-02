Oroscopo settimana dal 17 al 23 febbraio 2020

Ariete

Un oroscopo ancora molto romantico, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per una buona intesa con il partner, ma il versante fisico del rapporto potrebbe risultare troppo sfrontato. In ufficio, invece, è tempo di non sollevare troppi conflitti.

Toro

Settimana gradevole, quella prevista dagli astri per i nati in Toro. La vita di coppia si caratterizzerà per una rinnovata passione, ma il romanticismo potrebbe risultare latitante fra i partner. In ambito lavorativo, invece, spazio alle idee più creative e originali.

Gemelli

Sette giorni di alti e bassi, ma non eccessivamente noiosi, quelli in arrivo per i nati nei Gemelli. La vita di coppia garantirà spazi di simpatica malizia, ma i partner dovranno lavorare senza sosta sul fronte della comunicazione. Sul lavoro, nel mentre, bisogna prestare una maggiore attenzione alle spese.

Cancro

Un oroscopo ancora rallentato, quello voluto dai Pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia richiede qualche attenzione in più, poiché potrebbe risultare difficile trovare la giusta alchimia con il partner. In ambito lavorativo, invece, bisogna evitare gli istinti e lasciarsi guidare dalla razionalità.

Leone

Sette giorni abbastanza stabili, non privi di piccoli ostacoli da superare, quelli in arrivo per i nati nel Leone. La vita amorosa risulta romantica, ma potrebbe anche apparire poco soddisfacente sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è consigliato evitare delle discussioni accese con colleghi e superiori.

Vergine

Settimana interessante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia appare vivace e movimentata, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, dove vi sarà la possibilità di sperimentare nuove fantasie. Sul lavoro, nel frattempo, spazio alla creatività.

Bilancia

Un oroscopo un po' rallentato, ma senza preoccupazioni eccessive, quello in arrivo questa settimana per la Bilancia. La sfera amorosa è un po' rafferma, con momenti di romanticismo pressoché assenti fra i partner. In ambito lavorativo, invece, bisognerà apparire scaltri nel rinegoziare i propri compensi.

Scorpione

Sette giorni intriganti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si arricchirà di maggiori momenti passionali, con la possibilità di sperimentare anche alcune fantasie per troppo tempo taciute. In ambito professionale, invece, via libera ai progetti più artistici.

Sagittario

Settimana di rallentamento, ma senza grandi contraccolpi, quella in arrivo per i nati nel Sagittario. La vita di coppia richiede maggior impegno sul fronte della comunicazione, affinché la sintonia fra i partner venga rafforzata. In ufficio, nel mentre, è bene limitare le spese: è necessario un maggiore risparmio.

Capricorno

Sette giorni ancora entusiasmanti, quelli garantiti dagli astri per i nati nel Capricorno. La vita di coppia si rivelerà più passionale del solito, con i partner pronti ad abbattere inutili vergogne per sperimentare delle fantasie inedite. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è tempo di riconferme.

Acquario

Un oroscopo abbastanza stabile, ma non eccessivamente intrigante, quello in arrivo per l'Acquario questa settimana. La vita di coppia subisce un piccolo rallentamento, anche se non mancheranno dei momenti di romanticismo fra i partner. In ufficio, invece, sarà necessario evitare contrasti con colleghi e superiori.

Pesci

Settimana da dedicare alla comunicazione e alle emozioni, quella voluta dai pianeti per i nati nei Pesci. La vita di coppia assicura una grande capacità di comprensione reciproca fra i partner, utile per rafforzare le fondamenta del rapporto. Sul lavoro, invece, è giunto il momento di occuparsi di compiti maggiormente creativi.