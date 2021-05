Oroscopo settimana dal 17 al 23 maggio 2021

Ariete

Un oroscopo abbastanza soddisfacente, quello voluto questa settimana dagli astri per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa è ancora avvolta da un buon romanticismo, anche se qualche intoppo si potrebbe verificare sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, invece, spazio alla creatività.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, ma è necessario migliorare la comunicazione reciproca. In ambito professionale, nel frattempo, è giunto il momento di pianificare nuovi obiettivi di medio periodo.

Gemelli

Settimana molto intrigante, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si caratterizza per un grande romanticismo fra gli innamorati, pronti anche a definire passi importanti per la loro relazione. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo grintoso, ma con qualche ostacolo da superare, quello proposto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita amorosa vede un grande coinvolgimento dei partner dal punto di vista passionale, ma permane una certa carenza in tema di dialogo. In ufficio, nel frattempo, non bisognerà dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Settimana in lieve ripresa, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso assicura un maggiore romanticismo ai partner, ma i single potrebbero continuare a faticare in fatto di conquiste. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna recuperare vecchi progetti rimasti in sospeso.

Vergine

Sette giorni senza grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre una media intesa ai partner, mentre i single si trasformeranno in abili corteggiatori. Più rallentata la vita in ufficio, dove sarà richiesto di non risultare eccessivamente pignoli.

Bilancia

Un oroscopo promettente, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo ai partner, mentre i single sembrano essere pronti a lanciarsi nella conquista. Sul fronte professionale, nel frattempo, utile sarà dedicarsi ai compiti più creativi.

Scorpione

Sette giorni non particolarmente intensi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia offre una buona passione ai partner, ma bisognerà lavorare maggiormente sul romanticismo. In ufficio, nel mentre, meglio mantenere rapporti distesi con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana senza grandi turbamenti, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La sfera di coppia è ancora avvolta da un buon romanticismo, ma il versante più intimo del rapporto richiede più attenzione. Sul lavoro, invece, si avvistano all'orizzonte nuove opportunità.

Capricorno

Sette giorni forse poco energici, ma non privi di sorprese, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia garantisce un medio dialogo fra i partner, ma l'ambito più passionale del rapporto potrebbe risultare poco soddifacente. Sul fronte professionale, invece, è giunto il momento di stringere nuove alleanze strategiche.

Acquario

Un oroscopo senza troppe sorprese, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa procede senza grandi difficoltà, con i partner pronti a condividere anche momenti di intima conversazione. In ambito lavorativo, nel frattempo, bisogna iniziare a pianificare un obiettivo che verrà raggiunto in estate.

Pesci

Settimana promettente, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela molto maliziosa, con una passione che avvolgerà sia le coppie consolidate che i single in cerca di facili divertimenti. In ambito professionale invece, arrivano delle piccole gratificazioni economiche.