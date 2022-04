Oroscopo settimana dal 18 al 24 aprile 2022

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non offrirà un acceso romanticismo ai partner, tuttavia non mancherà il desiderio di trascorrere del tempo insieme e un buon dialogo. In ufficio, meglio recuperare alcune questioni rimaste in sospeso.

Toro

Sette giorni abbastanza soddisfacenti, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa appare più romantica rispetto al solito, non mancheranno nemmeno dei momenti di improvvisa passione. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana senza grandi intoppi, quella proposta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera sentimentale non regala un grande romanticismo, ma i partner avranno comunque la possibilità di sperimentare sul fronte fisico del rapporto. Per quanto riguarda la professione, meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo di rinnovamento, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia diventa più romantica, con i partner pronti anche a passi importanti per la loro relazione. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di recuperare qualche compito creativo.

Leone

Sette giorni tranquilli, ma senza grandi novità, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non regala una grande intesa fra i partner, anche se fortunamente non ci saranno gravi discussioni. In ambito professionale serve invece più sprint.

Vergine

Settimana interessante, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La vita amorosa regala un buon romanticismo, che permetterà anche ai partner di risolvere qualche battibecco recente. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisogna prestare attenzione agli investimenti.

Bilancia

Un oroscopo senza troppi scossoni, quello proposto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita sentimentale non offre grandi momenti di passione fra i partner, tuttavia la comunicazione all'interno della coppia rimane buona. In ambito lavorativo, invece, serve puntare maggiormente sulla creatività.

Scorpione

Sette giorni stimolanti, quelli regalati dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera di coppia offre sia grinta che romanticismo, non mancheranno nemmeno degli improvvisi momenti di passione. In ufficio, invece, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi verso colleghi e collaboratori.

Sagittario

Un oroscopo senza troppe novità, ma privo di complicazioni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso richiede più dedizione alle richieste del partner, ma non mancheranno momenti di divertente intimità. In ufficio, nel frattempo, utile sarà pensare a un nuovo e inedito progetto.

Capricorno

Una settimana tranquilla, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa regala un buon romanticismo fra gli innamorati, anche se il dialogo dovrà essere migliorato. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere novità sul fronte delle entrate.

Acquario

Sette giorni un po' rallentati, ma non per questo complessi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa non regala un grande romanticismo ai partner, tuttavia fra gli innamorati regnerà una buona tranquillità. In ambito professionale, invece, spazio alla creatività.

Pesci

Un oroscopo entusiasmante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La sfera sentimentale si rivela ricca di novità, sia sul fronte più romantico che su quello più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, arriveranno importanti gratificazioni economiche.