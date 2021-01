Oroscopo settimana dal 18 al 24 gennaio 2021

Ariete

Un oroscopo soddisfacente, ma con qualche piccolo intoppo in amore, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non offrirà infatti un grande romanticismo, anche se il dialogo fra i partner è in miglioramento. Decisamente soddisfacente, invece, la vita lavorativa.

Toro

Sette giorni di buone prospettive, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre una buona sintonia fra i partner, mentre i single cercheranno nuove passioni. Più attenzione è invece richiesta in ambito professionale, dove bisognerà controllare le spese.

Gemelli

Settimana interessante, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre una buona sintonia fra i partner, pronti a migliorare il dialogo reciproco. Potrebbe mancare, però, uno slancio più romantico. In ufficio migliorano sensibilmente le routine quotidiane, grazie a qualche idea creativa.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo fra gli innamorati, ma la passione potrebbe apparire latitante. Sul fronte professionale, invece, bisogna evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Una settimana un po' rallentata, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non appare particolarmente appassionante, anche per qualche difficoltà di comunicazione fra i partner. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso potrà approfittare di una nuova grinta, che sfocerà in una simpatica sperimentazione fra i partner. Sul fronte professionale, però, sarà necessario mantenere a bada la propria pignoleria.

Bilancia

Buone prospettive in arrivo, quelle volute dall'oroscopo per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa offre una buona capacità comunicativa fra i partner, anche se molto deve essere ancora fatto sul fronte del romanticismo. In ufficio, nel frattempo, arrivano gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni privi di grandi preoccupazioni, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso offre una rinnovata malizia ai partner, anche se la passione potrebbe risultare meno soddisfacente rispetto al solito. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero giungere novità in tema di contatti.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, quella proposta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, ma la comunicazione fra i partner migliora sensibilmente con ottimi risultati. Sul fronte lavorativo, nel mentre, arrivano importanti notizie.

Capricorno

Un oroscopo all'insegna dei sentimenti, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela infatti romantica e complice, con i partner pronti a immaginare grandi progetti per il futuro. Più rallentato l'ambito lavorativo, dove bisognerà prestare attenzione alle uscite.

Acquario

Altra settimana soddisfacente, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa permetterà ai partner di rafforzare il loro legame, grazie a un dialogo intimo e sincero. In ufficio, nel frattempo, arrivano ottime possibilità sia in termini di contratti che di gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dall'oroscopo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa potrà approfittare di una nuova malizia, con un'intensificazione dei momenti passionali fra i partner. Sul lavoro, invece, qualche intoppo in più nella gestione del proprio tempo.