Oroscopo settimana dal 18 al 24 luglio 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si caratterizza per un enorme romanticismo, tuttavia i single potrebbero comunque lanciarsi nella conquista. Più fortunato l'ambito professionale, dove potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli promessi dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa offre una buona intesa fra i partner e, soprattutto, una passione inedita. In ufficio bisogna però evitare di accendere discussioni su questioni banali, in particolare con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non garantisce un enorme romanticismo, ma non mancheranno momenti di passione reciproca. In ambito professionale, invece, bisogna puntare tutto sulla creatività.

Cancro

Un oroscopo interessante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia garantisce un buon romanticismo ai partner, pronti anche a un passo importante per la loro relazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è arrivato il momento di pensare a un nuovo progetto.

Leone

Sette giorni non troppo movimenti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa non regala momenti particolarmente intensi, tuttavia ai single sarà concesso qualche nuovo incontro. In ufficio, nel mentre, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana mediamente serena, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera di coppia si rivela abbastanza romantica, ma un eccesso di pignoleria potrebbe portare a battibecchi fra i partner. Sul fronte professionale, invece, è tempo di riprendere un compito a lungo rimasto in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo un po' noioso, quello concesso dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, anche perché i partner sembrano distratti da altre questioni. In ambito lavorativo, nel frattempo, il momento non sembra essere propizio per grandi investimenti.

Scorpione

Settimana tranquilla, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa garantisce una media intesa fra i partner, con anche qualche momento di intrigante malizia. In ufficio, invece, è arrivato il momento di puntare su un nuovo progetto.

Sagittario

Sette giorni non troppo ricchi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non appare molto romantica, tuttavia i partner sapranno ritagliarsi dei momenti di simpatico divertimento. In ambito professionale, nel frattempo, arrivano piccole ma importanti rassicurazioni.

Capricorno

Un oroscopo un po' frenato, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non appare molto romantica, anche perché i partner rischiano di lanciarsi in qualche battibecco di troppo. In ufficio, nel mentre, meglio non sollevare discussioni per questioni futili.

Acquario

Sette giorni promettenti, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia appare un po' altalenante, con un romanticismo non costante, ma nulla che possa preoccupare i partner. In ambito professionale, invece, torna una grande creatività.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non presenta grandi problemi, i partner potranno approfittare di un medio romanticismo. Sul fronte professionale, nel mentre, potrebbero arrivare dei piccoli riconoscimenti.