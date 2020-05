Oroscopo settimana dal 18 al 24 maggio 2020

Ariete

Un oroscopo particolarmente interessante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un grande romanticismo e un'ottima capacità di dialogo fra i partner, tuttavia qualche rallentamento potrebbe verificarsi sul versante più fisico del rapporto. Sul lavoro meglio non fare passi avventati.

Toro

Sette giorni all'insegna della passione, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso sembra privilegiare i single, pronti a lanciarsi nella conquista di nuove prede. In ambito professionale, invece, un progetto potrebbe finalmente concretizzarsi dopo tante attese.

Gemelli

Settimana particolarmente ricca, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre un ottimo romanticismo, inoltre i partner riusciranno a superare un battibecco recente. Meno entusiasmante è l'ambito lavorativo, con qualche rallentamento nella propria routine quotidiana.

Cancro

Un oroscopo abbastanza stabile, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello previsto dalle stelle per il Cancro. La vita amorosa appare rallentata, poco ricca di romanticismo, ma si potrà sperimentare sul fronte fisico. La vita lavorativa, nel frattempo, richiede più attenzione ai piccoli dettagli.

Leone

Settimana di lenti miglioramenti, e di nuove possibilità, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso offre un maggior romanticismo con il partner, utile anche a rafforzare le fondamenta di un rapporto da qualche tempo scricchiolante. Sul lavoro, nel mentre, è tempo di sfoderare la propria creatività.

Vergine

Sette giorni abbastanza interessanti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli previsti dalle stelle per la Vergine. La vita di coppia potrebbe apparire stanca, soprattutto sul versante fisico del rapporto: potrebbe mancare inventiva nei momenti più intimi con il partner. Più interessante è la sfera professionale, con novità in arrivo.

Bilancia

Un oroscopo promettente, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre la possibilità di vivere dei momenti molto romantici con il partner, anche se non vi sarà molto spazio per la sperimentazione fisica. In ambito professionale è giunto il momento di lasciare spazio alla creatività.

Scorpione

Settimana interessante, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso regala momenti di grande grinta con il partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, invece, potrebbero essere in arrivo gratificazioni economiche.

Sagittario

Sette giorni un po' rallentati, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa non garantisce una perfetta intesa con il partner, servirà quindi investire molte risorse sul fronte della comunicazione. In ambito lavorativo, nel frattempo, è consigliato evitare battibecchi con colleghi e superiori.

Capricorno

Settimana mediamente interessante, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso offre dei momenti di romanticismo con il partner, anche se sarà richiesto più impegno sul fronte della comunicazione. Prosegue invece il momento fortunato in ufficio, con la possibilità di avviare un nuovo progetto.

Acquario

Un oroscopo abbastanza soddisfacente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa offre un buon romanticismo con il partner e la possibilità di superare un battibecco recente. In ambito professionale, nel frattempo, un'idea geniale potrebbe portare in porto un progetto.

Pesci

Sette giorni molto grintosi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso assicura una buona passione, soprattutto per i single pronti a lanciarsi nella conquista di nuovi partner. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.