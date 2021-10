Oroscopo settimana dal 18 al 24 ottobre 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre momenti di intrigante romanticismo, ma fra i partner sarà necessario migliorare sensibilmente il dialogo. In ufficio, invece, spazio a nuovi e più remunerativi progetti.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non offre momenti di grande sperimentazione con il partner, tuttavia vi sarà la possibilità di superare qualche discussione recente. In ambito professionale, nel frattempo, spazio alla creatività.

Gemelli

Settimana promettente, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto, ma mancherà un po' di romanticismo. Su lavoo, nel mentre, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo mediamente stabile, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non offre un eccessivo romanticismo, ma vi sarà forse la possibilità di sperimentare nuove fantasie. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare di perdere tempo in discussioni inutili.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa regala momenti di passione e sperimentazione, dove non mancheranno nemmeno delle dichiarazioni romantiche. È però l'ambito lavorativo il più difficile, dove bisognerà ancora prestare grande attenzione alle spese.

Vergine

Settimana senza troppi intoppi, quella garantita dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non promette momenti da sogno, ma fra i partner saranno comunque assenti grandi diverbi. In ufficio, invece, bisognerà ascoltare maggiormente i consigli di colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo ancora decisamente energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa si caratterizza per una grande grinta, che troverà il suo più immediato sfogo nella passione sfrenata. Sul fronte professionale, invece, arrivano novità in materia di contratti e stipendi.

Scorpione

Sette giorni un po' allentati, ma privi di grandi intoppi, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. In ambito amoroso potrebbe mancare quello slancio passionale che caratterizza il segno, ma le coppie sapranno trovare comunque una buona intesa. In ufficio, meglio non far arrabbiare colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana ancora molto romantica, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia segna un'ottima intesa fra i partner, anche se potrebbe mancare uno slancio più fisico al rapporto. Sul fronte professionale, invece, arrivano nuovi e interessanti progetti.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non offre un grande romanticismo, né una spiccata voglia di sperimentare sul fronte più fisico del rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, bisognerà evitare gli eccessi di pignoleria verso colleghi e superiori.

Acquario

Settimana mediamente soddisfacente, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa regala momenti di fugace passione, a cui si aggiungerà anche un inedito romanticismo. Qualche noia in più sul lavoro, dove le entrate rimangono comunque molto elevate.

Pesci

Sette giorni di riposo, quelli richiesti dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia impone un maggiore impegno al dialogo fra i partner, anche per superare qualche recente incomprensione. In ufficio, invece, non è ancora il momento di pretendere promozioni oppure maggiori responsabilità.