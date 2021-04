Oroscopo settimana dal 19 al 25 aprile 2021

Ariete

Un oroscopo ancora energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per una grande passione, pronta a spingere i partner a sperimentare in modo inedito. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero giungere importanti gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si ravviva con un nuovo romanticismo, utile anche ai partner per ravvivare il dialogo reciproco. In ufficio, invece, spazio a nuovi progetti e metodo innovativi per risolvere alcuni intoppi.

Gemelli

Settimana grintosa, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso garantisce una buona sintonia tra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, sono in arrivo nuovi ed entusiasmanti progetti.

Cancro

Un oroscopo di piccoli cambiamenti, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela maggiormente romantica rispetto al solito, ma è necessario superare qualche piccolo intoppo comunicativo. Sul lavoro, invece, è necessario non dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, ma non per questo stancanti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre buone energie passionali ai partner, mentre i single saranno invogliati a lanciarsi nella conquista. Qualche freno in più sul fronte lavorativo, dove le entrate non sembrano soddisfare le proprie aspettative.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso si caratterizza per un rinnovato romanticismo, a cui si aggiunge una maggiore capacità d'ascolto delle esigenze del partner. Sul fronte professionale, invece, bisognerà evitare di eccedere con la pignoleria.

Bilancia

Sette giorni promettenti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli previsti dalle stelle per i nati in Bilancia. La vita di coppia è molto grintosa, nonché caratterizzata da una soddisfacente passione. In ufficio, invece, bisognerà evitare di inserirsi in discussioni deleterie per la propria carriera.

Scorpione

Un oroscopo abbastanza tranquillo, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso si rivela molto comunicativo: i partner potranno sensibilmente migliorare il dialogo reciproco, a beneficio dell'intera coppia. Sul fronte professionale, invece, è tempo di pensare a nuovi progetti.

Sagittario

Settimana abbastanza statica, ma non priva di momenti gratificanti, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una buona passione, ma il dialogo fra i partner dovrà essere notevolmente migliorato. In ambito lavorativo, nel frattempo, potrebbe arrivare un aumento.

Capricorno

Sette giorni forse lenti, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela romantica e maliziosa, ma i partner dovranno impegnarsi maggiormente nell'ascolto reciproco. In ufficio, invece, bisognerà evitare di sovrastare gli altri con le proprie opinioni.

Acquario

Altra settimana edificante, quella proposta dall'oroscopo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia è molto maliziosa e passionale, mentre i single sono pronti a lanciarsi in gratificanti conquiste. In ambito lavorativo, nel frattempo, le entrate continuano ad aumentare.

Pesci

Settimana da dedicare al riposo, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa offre una buona sintonia fra i partner, anche se il versante più passionale dovrà essere rinnovato con una maggiore creatività. In ufficio, nel frattempo, arrivano novità sul fronte dei compensi.