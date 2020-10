Capricorno è il segno fortunato Ecco l'oroscopo della settimana

Ariete

Un oroscopo all'insegna delle buone energie, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. L'ambito amoroso potrebbe riservare delle piccole sorprese passionali, tuttavia non vi sarà molto spazio per il romanticismo. In ufficio, invece, è necessario organizzare al meglio i propri progetti.

Toro

Settimana di grandi emozioni, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia potrà approfittare di momenti romantici, ma potrebbero esservi piccoli intoppi di comunicazione fra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, è il momento di investire su nuovi progetti.

Gemelli

Sette giorni tranquilli, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre dei momenti di grande passione, anche se la comunicazione fra gli innamorati richiede maggiore impegno. Sul fronte lavorativo, nel mentre, meglio non avanzare richieste eccessive ai propri superiori.

Cancro

Un oroscopo di sfide, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. Non mancheranno brevi momenti di romanticismo all'interno della coppia, tuttavia la passione potrebbe apparire ridotta rispetto al solito. In ufficio, invece, è necessario evitare battibecchi con i colleghi e i superiori.

Leone

Una settimana sostanzialmente tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rivela molto famelica e passionale, ma ai partner è richiesto di migliorare il dialogo e l'ascolto. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario concentrarsi sugli obiettivi più immediati, per risolvere i problemi più urgenti.

Vergine

Sette giorni all'insegna delle emozioni, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso si rivela estremamente romantico, con i partner pronti al salto di qualità per la loro relazione. Più complessa la vita in ufficio, dove un eccesso di pignoleria potrebbe rivelarsi controproducente.

Bilancia

Settimana di intriganti sfide, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia risulta altalenante, tra momenti di sfrenata passione e altri di incomprensioni fra i partner. Migliore è l'ambito professionale: un importante riconoscimento è in arrivo, anche sul fronte economico.

Scorpione

Un oroscopo soddisfancente, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. Le coppie potranno approfittare di enormi capacità comunicative, ideali per superare qualche battibecco recente. Sul lavoro, nel frattempo, una buona capacità dialettica sarà certamente utile per ottenere un'ambita promozione.

Sagittario

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso offre momenti di divertimento malizioso, grazie a una buona grinta fisica, ma il dialogo fra i partner richiede ancora impegno. In ufficio, nel mentre, non bisogna avanzare richieste irrealizzabili.

Capricorno

Settimana molto promettente, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa offre grande intimità ai partner, i quali potranno approfittare sia di momenti di passione che di vivo romanticismo. La sfera professionale è invece accompagnata da una grande fortuna, con delle interessanti gratificazioni a livello economico.

Acquario

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela intrigante, soprattutto sul fronte fisico del rapporto, anche se il dialogo fra i partner dovrà essere migliorato. Più complessa l'esistenza in ufficio: potrebbero esservi battibecchi con i colleghi.

Pesci

Sette giorno un po' rallentati, ma non per questo preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso risulta poco romantico, anche se non mancheranno dei brevi momenti passionali fra i partner. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare arretrati per troppo tempo ignorati.