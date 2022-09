Oroscopo settimana dal 19 al 25 settembre 2022

Ariete

Un oroscopo ancora promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela molto grintosa e passionale, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, tuttavia i partner potrebbero imbattersi in piccoli intoppi di comunicazione. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni privi di grandi proccupazioni, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela mediamente romantica, ma fra i partner potrebbe mancare quello slancio passionale in più. In ambito professionale, invece, sarà necessario puntare sulla riorganizzazione del lavoro quotidiano.

Gemelli

Settimana interessante, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si rivela molto malizioso, con i partner pronti a sperimentare delle fantasia per molto tempo taciute. Sul fronte lavorativo, nel mentre, si potrà ancora approfittare di una grande creatività.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare molto passionale, con i partner forse distratti dai reciproci impegni quotidiani. Nel frattempo, sul lavoro sarà necessario migliorare le attività di squadra in vista del raggiungimento di un importante obiettivo.

Leone

Sette giorni senza troppe preoccupazioni, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa offre una buona grinta fra i partner, ma anche i single potranno approfittarne con una maggiore fortuna nella fase di conquista. Sul fronte professionale, nel mentre, un nuovo progetto si affaccia all'orizzonte.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa si rivela più romantica rispetto al solito, con i partner pronti a concedersi momenti di intensa comprensione reciproca. Non così agile è invece la vita in ufficio, dove sarà necessario accantonare la pignoleria tipica del segno.

Bilancia

Un oroscopo ancora di alti e bassi, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non si rivela particolarmente passionale, anche se arrivano miglioramenti sul fronte del romanticismo. In ufficio, nel frattempo, bisognerà dimostrarsi ampiamente disponibili ad aiutare colleghi e superiori.

Scorpione

Settimana senza grandi ostacoli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, qualla in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. la sfera amorosa si caratterizza per una buona passione, ma fra i partner serve migliorare il dialogo. In ambito professionale, nel mentre, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Sette giorni un po' stanchi, ma non per questo preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia garantisce una buona malizia fra i partner, ma all'interno della relazione potrebbe mancare un elemento più romantico. Sul lavoro, invece, è meglio non sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo non estremamente ricco, ma privo di intoppi insuperabili, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa appare più romantica rispetto alle ultime settimane, ma fra i partner potrebbe mancare quel pizzico di malizia in più. In ufficio, nel frattempo, è meglio mantenersi lontani dalle polemiche.

Acquario

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona grinta fra i partner, ma non mancheranno nemmeno dei momenti più romanticii. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è necessario recuperare qualche progetto accantonato nelle ultime settimane.

Pesci

Settimana mediamente calma, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non si rivela troppo maliziosa, ma fra i partner non mancheranno momenti di piacevole romanticismo. In ambito professionale, invece, è necessario porre le basi per un successo che arriverà nelle prossime settimane.