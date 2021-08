Oroscopo settimana dal 2 all'8 agosto 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non apparirà infatti particolarmente romantica, anche se i partner potranno comunque contare su una buona capacità di comunicazione. Più interessante l'ambito lavorativo: arrivano conferme per alcuni progetti recenti.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa migliora sensibilmente, con un rinnovato romanticismo e altrettanta grinta. Sul fronte professionale, tuttavia, bisogna prestare attenzione a battibecchi con colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli proposti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa non offre un romanticismo particolarmente spiccato, tuttavia i single potrebbero essere comunque votati alla conquista. In ufficio, meglio concentrarsi sui compiti individuali.

Cancro

Un oroscopo di miglioramenti, quello fornito dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa promette sia una maggiore romanticismo che una grinta passionale inedica, anche se potrebbero non mancare dei battibecchi. In ufficio, meglio non sollevare proteste per questioni futili.

Leone

Sette giorni di buone energie, quelle volute dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa si caratterizza per un'ottima capacità di comunicazione fra i partner, anche se il versante più passionale del rapporto richiede uno sforzo in più. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario prestare attenzione alle spese.

Vergine

Settimana ottimale, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La sfera di coppia può approfittare di un rinnovato romanticismo, così come di una voglia di passione pressoché inedita. Qualche conflitto in più sul fronte lavorativo, dove è sempre necessario limare la propria pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma non molto appassionante, quello previsto per i nati in Bilancia quesra settimana. La vita di coppa non offre moment particolarmente romantici, anche se i partner potranno comunque approfittare di ottime capacità comunicative. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario concentrarsi su nuovi progetti.

Scorpione

Sette giorni promettenti, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa si rinnova con una ritrovata passione, una grinta che coinvolgerà soprattutto il versante più malizioso del rapporto. In ambito lavorativo, invece, arrivano notizie in merito a entrare e guadagni.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non offre grandi soddisfazioni, con i partner forse troppo distratti rispetto alle reciproche esigenze. In ufficio, nel frattempo, è necessario migliorare il rapporto con colleghi e superiori.

Capricorno

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa offre una maggiore grinta ai partner, i quali potranno così ravvivare il versante più intimo del loro rapporto. In ufficio bisogna invece evitare i facili battibecchi con colleghi e superiori.

Acquario

Un oroscopo mediamente sereno, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non offre momenti particolarmente romantici agli innamorati, ma non mancheranno istanti di intensa passione. In ufficio, prosegue il periodo economicamente fortunato.

Pesci

Settimana un po' rallentata, quella che le stelle prevedono per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non offre una grande grinta ai partner, forse troppo stanchi per lanciarsi in momenti romantici. In ambito lavorativo, invece, è meglio non sollevare discussioni con colleghi e superiori.