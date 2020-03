Oroscopo settimana dal 2 all'8 marzo 2020

Ariete

Ultimi giorni da dedicare alle emozioni, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Ariete. La vita di coppia garantisce un buon romanticismo, ma potrebbe mancare uno slancio più passionale nelle relazioni intime. In ufficio, invece, bisognerà saper gestire al meglio le tensioni.

Toro

Buone prospettive quelle previste dalle stelle per il Toro, nel corso di questa settimana. La sfera amorosa sarà avvolta da un nuovo ottimismo, con dei partner che si riveleranno più romantici del solito. In ambito professionale, invece, spazio agli investimenti di lungo periodo.

Gemelli

Settimana un po' rallentata, ma non priva di interessanti novità, quella in arrivo per i Gemelli in ambito amoroso. L'amore garantisce ancora momenti di intesa con il partner, ma potrebbe mancare uno slancio più fisico al rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, bisogna prestare attenzione ai battibecchi.

Cancro

Un oroscopo un po' complesso, ma non privo di sfide gratificanti, quello in arrivo per il Cancro questa settimana. La vita di coppia richiede più attenzione alle esigenze del partner, anche per ritrovare un giusto equilibrio relazionale. In ufficio, invece, è meglio occuparsi delle questioni più razionali.

Leone

Sette giorni abbastanza statici, ma non per questo poco interessanti, quelli in arrivo per il Leone. La sfera amorosa garantisce ancora qualche slancio romantico, ma sul fronte fisico l'intesa potrebbe scarseggiare. In ufficio, invece, non è il momento di cercare di imporsi su colleghi e superiori.

Vergine

Un oroscopo promettente, quello previsto dagli astri per i nati nella Vergine. La vita di coppia è pronta a offrire dei momenti di maggiore romanticismo e non mancheranno nemmeno delle piccole sperimentazioni sul versante fisico. In ufficio, invece, un ruolo di leadership non dovrà tramutarsi in eccessiva pignoleria.

Bilancia

Sette giorni mediamente stanchi, ma con qualche piccola sorpresa, quelli previsti dai Pianeti per i nati nella Bilancia. La vita di coppia richiede più attenzione al dialogo e alle esigenze delle persona amata, mentre il versante fisico potrebbe risultare noioso. Sul fronte professionale, invece, meglio non lasciarsi guidare dagli istinti.

Scorpione

Settimana interessante, quella voluta dagli astri per i nati nello Scorpione. La vita amorosa potrebbe garantire delle sorprese, anche sul versante più fisico del rapporto, con un grande desiderio di sperimentazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, vi sarà spazio di mettere alla prova la propria creatività.

Sagittario

Settimana un po' rafferma, ma senza grandi preoccupazioni, quella prevista dai pianeti per i nati in Sagittario. In ambito amoroso è necessario dedicarsi maggiormente al dialogo, anche se non mancheranno dei momenti maggiormente romantici. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione alle comunicazioni con colleghi e superiori.

Capricorno

Altra settimana energia, quella voluta dalle stelle per i nati nel Capricorno. La vita di coppia regala molte sorprese, mentre i single saranno spinti dalla conquista e dalla voglia di sperimentazione. In ambito lavorativo, nel frattempo, iniziano ad arrivare i primi risultati di un recente progetto.

Acquario

Un oroscopo da dedicare alla riflessione, quello previsto dagli astri per i nati in Acquario. In ambito amoroso sarà necessario investire maggiormente sul dialogo, anche per risolvere un battibecco recente. Sul fronte lavorativo, invece, è meglio evitare discussioni con colleghi e collaboratori.

Pesci

Sette giorni molto interessanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia regala sia momenti di passione che di romanticismo, mentre i single si lanceranno nella conquista. Sul lavoro, nel mentre, si avrà la possibilità di mettere alla prova le proprie competenze più creative.