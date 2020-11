Oroscopo settimana dal 2 all'8 novembre 2020

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. L'ambito amoroso non appare particolarmente romantico, mentre un eccesso di grinta potrebbe portare a discussioni con la persona amata. Più interessante la vita in ufficio, con la possibilità di stringere nuovi accordi.

Toro

Sette giorni all'insegna della riflessione, quelli imposti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia richiede una migliore comunicazione fra i partner, anche per superare qualche battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, meglio concentrarsi sui progetti di lungo periodo.

Gemelli

Settimana mediamente interessante, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si rivela romantica e intrigante, con i partner pronti a lanciarsi nella sperimentazione di nuove fantasie. Più rallentato è il versante lavorativo, con qualche intoppo per la pianificazione di un nuovo progetto.

Cancro

Un oroscopo caratterizzato da piccoli miglioramenti, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia garantisce dei momenti di malizia inediti, ma sul fronte fisico della relazione potrebbe mancare l'energia giusta. In ufficio, nel frattempo, è necessario evitare accuse infondate verso colleghi e superiori.

Leone

Una settimana abbastanza stabile, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso può approfittare di buone doti comunicative, utili ai partner per superare un recente disaccordo. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero palesarsi piccoli ostacoli ma tutt'altro che insormontabili.

Vergine

Sette giorni tranquilli, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre una buona capacità comunicativa agli innamorati, tuttavia il versante più fisico del rapporto apparirà dormiente. Sul lavoro, nel mentre, spazio a una maggiore creatività.

Bilancia

Un oroscopo decisamente promettente, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso potrà approfittare di un'ottima sintonia fra i partner, anche se a livello fisico potrebbe mancare energia o capacità di sperimentazione. In ambito lavorativo, invece, si potranno consolidare dei progetti recenti.

Scorpione

Sette giorni privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si rivelerà molto intima e comunicativa, mentre per i single non mancheranno le possibilità di conquista. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, spazio a piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Settimana senza grandi preoccupazioni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La coppia appare più romantica del solito, mentre i single approfitteranno di una buona grinta per cercare incontri maliziosi. Qualche intoppo in più in ufficio, a causa di colleghi non particolarmente sinceri.

Capricorno

Sette giorni molto stabili, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso offre la possibilità di rinforzare il rapporto con il partner, anche se non vi sarà molto spazio per la sperimentazione fisica. Prosegue invece il periodo fortunato in ufficio, con piccole gratificazioni economiche in arrivo.

Acquario

Un oroscopo di buone prospettive, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela romantica e maliziosa, anche se ai partner verrà richiesto di impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione. In ambito lavorativo, invece, spazio alla creatività.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa offre una buona sintonia fra i partner, ma il momento non è adatto per lanciarsi in grandi sperimentazioni. In ufficio, nel frattempo, meglio non infilarsi in discussioni altrui.