Oroscopo settimana dal 20 al 26 aprile 2020

Ariete

Un oroscopo mediamente interessante, quello promesso dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia sarà caratterizzata da un buon romanticismo e da una proficua capacità comunicativa, ma potrebbero verificarsi dei piccoli battibecchi. In ambito lavorativo, invece, una buona grinta permetterà di raggiungere un buon obiettivo.

Toro

Sette giorni all'insegna della passione, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. Le coppie riscopriranno un lato più sensuale, mentre i single potranno facilmente lanciarsi nella conquista. Sul fronte professionale, nel frattempo, utile è concentrarsi sui compiti quotidiani più razionali.

Gemelli

Una settimana da dedicare alle emozioni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia sarà avvolta da un grande romanticismo, utile anche a rafforzare le fondamenta di un rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, una rinnovata energia permetterà di trovare facilmente nuovi obiettivi.

Cancro

Settimana ancora complessa, ma con piccole possibilità di miglioramento, quella in arrivo per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso richiede maggiore impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione con la persona amata. Sul lavoro, nel frattempo, è bene recuperare alcuni compiti rimasti in sospeso nelle ultime settimane.

Leone

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia promette momenti di intesa e di romanticismo, tuttavia il fronte più fisico del rapporto potrebbe apparire poco soddisfacente. In ambito professionale, nel mentre, è necessario evitare battibecchi per questioni futili.

Vergine

Sette giorni mediamente soddisfacenti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita relazionale impone maggiore attenzione alle necessità del partner, ma non mancherà un piccolo slancio passionale. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Bilancia

Un oroscopo all'insegna dei dubbi, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si caratterizza per una buona grinta, tuttavia è necessario investire maggiormente sulla comunicazione con il partner. In ambito professionale, nel frattempo, utile sarà accantonare le remore e puntare su nuovi progetti.

Scorpione

Settimana abbastanza calma, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso richiede maggiore attenzione alle necessità del partner, per un piccolo calo della passione e del romanticismo. Sul lavoro, nel mentre, meglio dedicarsi ai compiti più creativi.

Sagittario

Sette giorni mediamente soddisfacenti, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso offre nuovi spazi di sperimentazione, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto, ma serve incentivare anche il romanticismo. Sul fronte professionale, nel frattempo, è meglio evitare conflitti con colleghi e superiori.

Capricorno

Settimana ancora clemente, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa con il partner, tuttavia risulterà necessario investire maggiormente sulla comunicazione. In ambito professione, invece, un progetto potrebbe finalmente spiccare il volo.

Acquario

Un oroscopo grintoso, quello garantito dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. Le energie si concretizzeranno soprattutto all'interno della coppia, dove si manifesterà un desiderio di sperimentazione soprattutto sul fronte fisico del rappoto. Sul lavoro, nel frattempo, utile sarà garantire libero sfogo alla creatività.

Pesci

Sette giorni privi di grandi preoccupazioni, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre serenità ai partner, anche se risulterà necessario investire maggiormente nella comunicazione. Sul versante lavorativo, invece, bisogna evitare di chiedere troppo a colleghi e superiori.