Oroscopo settimana dal 20 al 26 luglio 2020

Ariete

Un oroscopo ancora all'insegna delle buone soddisfazioni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. Il romanticismo continua ad accompagnare la vita di coppia, ma vi sarà spazio anche per momenti più grintosi e passionali. Un po' di stanchezza sul lavoro: la comunicazione appare difficile.

Toro

Settimana mediamente tranquilla, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non offre grandi possibilità di sperimentazione, tuttavia sarà possibile approfittare di una buona comunicazione con il partner. In ufficio, invece, spazio a progetti che si concretizzeranno entro fine estate.

Gemelli

Sette giorni ancora molto promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa continua a essere accompagnata da un grande romanticismo, con i partner pronti a passi importanti per il loro rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di dimostrare il massimo della creatività.

Cancro

Piccoli cambiamenti, quelli previsti dall'oroscopo per i nati nel segno del Cancro. Cala leggermente l'energia in ambito amoroso, con i partner forse distratti da altre questioni, anche se si potrà comunque approfittare di una maliziosa passione. In ufficio, invece, sarà necessario evitare scontri e battibecchi con colleghi e superiori.

Leone

Nuove energie in arrivo, quelle previste dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia appare ancora molto romantica, ma non mancherà la possibilità di sperimentare qualche nuova fantasia. Sul lavoro, invece, è tempo di pensare a un nuovo progetto: si potranno raggiungere buoni risultati in breve tempo.

Vergine

Settimana mediamente stabile, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona sintonia con i partner, ma le stelle aiutano soprattutto i single, pronti a lanciarsi nella conquista. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Piccolo calo di energie, ma senza grandi preoccupazioni, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa è ancora caratterizzata da un ottimo romanticismo, tuttavia nell'intimità servirà più grinta. Sul fronte professionale, nel mentre, potrebbero giungere notizie importanti in tema di stipendi.

Scorpione

Sette giorni tranquilli, senza grandi scossoni, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia risulterà all'insegna della comunicazione, con i partner finalmente pronti a superare un intoppo recente. In ambito professionale, invece, è necessario dimostrare il proprio valore a colleghi e superiori.

Sagittario

Un oroscopo ancora complesso, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. Qualche confusione di troppo potrebbe palesarsi in ambito amoroso: i partner dovranno sforzarsi per raggiungere un dialogo profondo e onesto. Sul fronte professionale, invece, meglio evitare le scelte dettate unicamente dall'istinto.

Capricorno

Settimana all'insegna delle conferme, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una buona passione, utile ai partner anche per sperimentare inedite fantasie. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere conferme in materia di stipendi e investimenti.

Acquario

Lievi rallentamenti in vista, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizza per una grande grinta, tuttavia la comunicazione con il partner potrebbe risultare poco profonda. Qualche stanchezza di troppo, invece, nel dover gestire la normale routine lavorativa.

Pesci

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa non presenta grandi scossoni, tuttavia si potrebbero notare piccoli cali di passione. In ufficio, nel frattempo, è tempo di dedicarsi a compiti creativi, per manifestare il proprio lato artistico.