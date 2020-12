Oroscopo settimana dal 21 al 27 dicembre 2020

Ariete

Un oroscopo natalizio interessante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. L'ambito amoroso si caratterizza per un buon romanticismo fra i partner, anche se la comunicazione dovrà essere migliorata. Il periodo vede anche una piccola rinascita sul fronte lavorativo, con importanti soddisfazioni in arrivo.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per il Natale dei Toro. La vita di coppia offre una buona sintonia fra i partner, ma la passione potrebbe apparire poco intrigante. In ambito lavorativo, nel frattempo, si avrà l'occasione di dimostrare la propria creatività.

Gemelli

Settimana intrigante, quella in arrivo sotto l'albero per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre molta sintonia fra i partner e non mancheranno dei momenti di vivace intimità, tuttavia è richiesto più impegno sul fronte del romanticismo. In ufficio, nel frattempo, arrivano buoni progetti per il prossimo anno.

Cancro

Un oroscopo di ripresa, quello voluto dai pianeti per il Cancro a Natale. Si appianano alcuni conflitti all'interno delle coppie, anche se la comunicazione fra i partner richiede ancora grande impegno. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è richiesto di prestare maggiore attenzione alle spese.

Leone

Qualche rallentamento di troppo, quelli previsti dagli astri per il Leone durante le festività natalizie. La vita di coppia è ancora caratterizzata da un abuona malizia, ma la comunicazione fra i partner richiederà più impegno rispetto al solito. L'ambito professionale, nel frattempo, non offre elevate possibilità di guadagno.

Vergine

Sette giorni abbasstanza rilassati, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quelli previsti dalle stelle per la Vergine a Natale. L'ambito amoroso offre una buona capacità comunicativa ai partner, ma potrebbe mancare uno slancio romantico o malizioso fra gli innamorati. Sul lavoro, invece, meglio non dimostrarsi eccessivamente pignoli.

Bilancia

Settimana intrigante, quella voluta dagli astri per il Natale della Bilancia. La sfera amorosa offre un buon romanticismo ai partner, con la possibilità di consolidare il proprio rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, iniziano lentamente a migliorare le entrate.

Scorpione

Un oroscopo di alti e bassi, ma privo di grandi preoccupazioni, quello in arrivo per le festività dello Scorpione. La vita di coppia si rivela ancora ricca di grinta, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, ma il dialogo fra i partner dovrà essere migliorato. In ufficio, invece, spazio alla creatività.

Sagittario

Settimana in netto miglioramento, quella garantita dai pianeti per le festività del Sagittario. La sfera amorosa offre grande romanticismo e malizia, mentre ai single non mancherà la grinta giusta per lanciarsi nella conquista. In lento miglioramento anche il fronte professionale, ma non è ancora il momento per grandi colpi di testa.

Capricorno

Sette giorni d'adattamento, quelli offerti dagli astri per il Natale del Capricorno. L'ambito amoroso garantisce una buona capacità di comunicazione fra i partner, ma romanticismo e passione potrebbero risultare sotto alle aspettative. In ambito professionale, invece, sono attesi meno colpi di fortuna rispetto all'ultimo anno.

Acquario

Un oroscopo davvero fortunato, quello regalato dalle stelle all'Acquario per le feste di fine anno. In amore tutto migliora: i partner appariranno romantici e affiatati, ma non mancherà nemmeno un approccio più malisioso. Sul fronte professionale, nel mentre, è tempo di pensare grandi obiettivi da raggiungere nel 2021.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta a Natale dalle stelle per i Pesci. La vita di coppia richiede un piccolo impegno in più, soprattutto in fatto di romanticismo con la persona amata. Non si prevedono grandi intoppi in ambito lavorativo, ma meglio non avanzare richieste eccessive a colleghi e superiori.