Oroscopo settimana dal 21 al 27 settembre 2020

Ariete

Un oroscopo ancora energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un buon romanticismo, ma non mancheranno momenti di sperimentazione più maliziosi. In ufficio, invece, bisogna prestare più attenzione alla comunicaxione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso garantirà dei brevi momenti di passione, anche ai single in cerca di facili avventure. In ufficio, nel frattempo, bisognerà prestare più attenzione alle parole di colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana intrigante, quella determinata dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa garantisce ancora grinta e romanticismo, due elementi ideali sia per le coppie consolidate che per i single alla ricerca di malizia. Sul fronte professionale, invece, è giunto il momento di dedicarsi alla creatività.

Cancro

Sette giorni complessi, ma con ottime possibilità di riuscita, quelli in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non è colpita da una grande passione, tuttavia i partner potranno dimostrare affetto e comprensione reciproca. In ufficio, non è tempo di lanciarsi in discussioni per questioni futili.

Leone

Un oroscopo sempre ricco, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso si rivela decisamente romantico, ma i partner saranno pronti anche a lanciarsi in simpatiche novità sul fronte intimo del rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, si potrà approfittare di una buona carica comunicativa.

Vergine

Settimana di alta e bassi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La sfera relazionale non risulta particolarmente maliziosa, ma i single potranno comunque approfittare di una buona capacità di conquista. In ufficio, nel frattempo, non bisognerà accedere in critiche e pignoleria.

Bilancia

Sette giorni accattivanti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre grande comprensione fra i partner, così come un buon romanticismo. Più ridotte, invece, le possibilità passionali. Sul fronte professionale, nel mentre, spazio alla pianificazione di un nuovo progetto.

Scorpione

Un oroscopo di buoni auspici, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare un po' altalenante, tra momenti di grintosa intimità e altri invece spinti da un desiderio di indipendenza. In ambito professionale, invece, spazio alla creatività.

Sagittario

Settimana di piccoli miglioramenti, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una maliziosa grinta ai partner, pronti anche ad approfittare di una migliore capacità comunicativa all'interno della coppia. Sul fronte professionale, tuttavia, potrebbero ancora esservi degli ostacoli.

Capricorno

Sette giorni all'insegna della pianificazione, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non risulta particolarmente maliziosa, ma i partner non rinunceranno comunque a simpatici momenti di passione. In ufficio, nel frattempo, giungeranno nuove gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo di alti e bassi, ma con novità interessanti, quello voluto dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso è grintoso, ma forse troppo privo di romanticismo: la passione potrebbe risultare molto famelica, ma poco dolce. Sul fronte professionale, spazio invece al dialogo.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si caratterizzerà per una buona passione fra i partner, anche se il dialogo dovrà essere migliorato all'interno della coppia. In ufficio, nel frattempo, è necessario controllare maggiormente le spese.