Oroscopo settimana dal 22 al 28 febbraio 2021

Ariete

Un oroscopo ancora soddisfacente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa è caratterizzata da un agrande intesa comunicativa, che potrebbe concretizzarsi in interessanti momenti di romanticismo. In ambito lavorativo, invece, spazio a nuovi progetti.

Toro

Settimana di alti e bassi, quella in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia richiede più impegno nell'ascolto delle esigenze del partner, ma non mancheranno momenti più passionali, soprattutto a ridosso con il weekend. In ufficio, invece, meglio non criticare colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni ancora entusiasmanti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non presenta grandi intoppi, con i partner pronti a concedersi sia momenti romantici che altri di più intensa passione. Sul fronte professionale, invece, è la creatività a guidare ogni scelta.

Cancro

Un oroscopo ancora complesso, ma con qualche miglioramento all'orizzonte, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia richiede una maggiore attenzione al dialogo, ma a ridosso con il weekend potrebbe tornare il romanticismo. In ufficio, invece, è necessario dedicarsi a un compito a lungo rimasto in sospeso.

Leone

Sette giorni un po' noiosi, ma non privi di grinta, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa richiede più attenzione alle esigenze del partner, evitando anche piccoli battibecchi per questioni futili. Non mancheranno momenti di conquista per i single. Sul lavoro, invece, è tempo di riordinare le proprie priorità.

Vergine

Una settimana mediamente tranquilla, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non offrirà grande passione agli innamorati, ma il dialogo di coppia inizia finalmente a migliorare. In ufficio, nel frattempo, servirà risolvere una piccola questione contabile.

Bilancia

Sette giorni altamente promettenti, quelli garantiti dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. L'amore continua a procedere a gonfie vele, con il giusto equilibrio tra romanticismo, dialogo e sperimentazione più intima. In ambito professionale, nel mentre, sarà possibile riscoprire le proprie doti creative.

Scorpione

Un oroscopo mediamente calmo, quello predetto dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non offre grandi momenti di passione, anche se non mancheranno attimi di famelica sperimentazione. Sul fronte professionale, invece, meglio evitare piccoli litigi con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana soddifacente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'amore è ancora molto comunicativo, una qualità che permetterà ai partner di superare qualche battibecco recente, per dedicarsi alla passione. L'ambito lavorativo offre invece delle importanti gratificazioni finanziarie.

Capricorno

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non offre grandi momenti di romanticismo per i partner, ma a ridosso con il weekend potrebbe tornare la grande passione. In ufficio, nel frattempo, meglio concentrarsi sui compiti di maggiore routine.

Acquario

Altro oroscopo strepitoso, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia sembra procedere senza nessun intoppo, con i partner pronti sia a confidarsi che a sperimentare nuove passioni. In ambito professionale, nel frattempo, arrivano gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera di coppia non offre momenti estremamente passionali, ma un rinnovato romanticismo si percepisce già all'orizzone. Sul lavoro, invece, è tempo di pensare a nuovi progetti.