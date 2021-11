Oroscopo settimana dal 22 al 28 novembre 2021

Ariete

Un oroscopo di importanti novità, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rinnova con una maggiore capacità di comunicazione, che porterà i partner a risolvere qualche battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa risulta abbastanza litigiosa e anche sul fronte più fisico del rapporto vi potrebbero essere dei contrasti. Migliore l'esperienza sul lavoro, dove si potrà proporre un nuovo progetto.

Gemelli

Una settimana di media intensità, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non offre una grande grinta fra i partner, anche se potrebbero non mancare dei momenti di improvvisa passione. In ufficio, nel frattempo, spazio alla creatività.

Cancro

Un oroscopo mediamente sereno, ma con qualche ostacolo da superare, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non offre un intenso romanticismo, tuttavia non mancheranno momenti di dialogo fra i partner. In ambito lavorativo, invece, non bisognerà dimostrarsi troppo aggressivi.

Leone

Sette giorni in lieve miglioramento, quelli previsti dagli astri ai nati nel segno del Leone. La sfera di coppia non offre un enorme romanticismo, ma migliora la comunicazione fra gli innamorati. Sul fronte lavorativo, nel mentre, bisogna sempre prestare attenzione a spese e uscite.

Vergine

Settimana mediamente calma, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si rivela abbastanza romantica, anche se forse priva di quel pizzico di passione in più. In ambito lavorativo, invece, la pignoleria tipica del segno potrebbe prendere il sopravvento.

Bilancia

Un oroscopo ancora interessante, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non offre un incredibile romanticismo, ma torna una maliziosa e famelica passione. In ufficio, nel frattempo, si potrà approfittare di ottimi rapporti con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni decisamente grintosi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso offre un grande desiderio di sperimentazione, soprattutto sul versante più intimo del rapporto. Sul fronte professionale, invece, è arrivato il momento di presentare nuovi progetti.

Sagittario

Settimana di rinnovamenti, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia diventa più pacifica, grazie a una migliore capacità di comunicazione fra i partner. L'universo lavorativo impone più attenzione alle scadenze, ma non mancheranno piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo romantico, quello offerto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa prevede una buona intesa fra gli innamorati, pronti a superare qualche discussione recente. Più rallentato è l'ambito lavorativo, dove bisognerà prestare attenzione al rapporto con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni soddisfacenti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, anche se qualche discussione potrebbe ancora occupare il quotidiano. Sul fronte professionale, nel frattempo, prosegue il periodo fortunato.

Pesci

Sette giorni un po' raffermi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa potrà contare su un buon romanticismo, ma la malizia potrebbe risultare assente. In ufficio, invece, meglio non avanzare pretese irrealizzabili a colleghi e superiori.