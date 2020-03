Oroscopo settimana dal 23 al 29 marzo 2020

Ariete

Un oroscopo caratterizzato da nuove energie, ma anche da qualche intoppo da superare, quello in arrivo per i nati nell'Ariete. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, mentre la passione potrebbe coinvolgere soprattutto i single in cerca di avventure. Sul lavoro, invece, meglio mantenersi lontani dalle discussioni.

Toro

Sette giorni interessanti, soprattutto sul fronte delle emozioni, quelli previsti dalle stelle per i nati nel Toro. La sfera amorosa è arricchita da un nuovo romanticismo, che permetterà ai partner di rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ambito profesionale, nel frattempo, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana un po' rafferma, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nei Gemelli. La vita di coppia si rivela molto passionale, ma il dialogo con il partner richiede ancora un po' di impegno. Sul lavoro, nel mentre, è meglio non fare troppo affidamento sull'istinto.

Cancro

Sette giorni ancora complessi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre dei momenti di maggiore comprensione reciproca fra i partner, ma il versante fisico del rapporto potrebbe risultare spento. Novità in arrivo per la carriera, ma senza eccessivi entusiasmi.

Leone

Un oroscopo interessante, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rivela molto piacevole e maliziosa, anche se forse sbilanciata sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, potrebbero palesarsi piccoli battibecchi con i colleghi.

Vergine

Settimana di ottime promesse, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizzerà per una buona complicità con i partner, così anche per un avvincente romanticismo. Sul lavoro vi sarà la possibilità di trasformare una vostra idea in un solido progetto.

Bilancia

Sette giorni un po' raffermi, ma senza eccessive preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati della Bilancia. La vita di coppi si rivela abbastanza semplice da gestire, ma potrebbe mancare uno slancio romantico in più. In ambito professionale, invece, è necessario cambiare prospettiva per risolvere un problema.

Scorpione

Un oroscopo promettente, quello proposto dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si caratterizzerà per una buona intesa fisica fra i partner, anche se potrebbe mancare il romanticismo. Sul lavoro, nel frattempo, verranno premiate soprattutto le capacità più creative.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa si caratterizzerà per una buona capacità di dialogo con il partner, ma potrebbe mancare un elemento di passione in più. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario non compiere il passo più lungo della gamba.

Capricorno

Sette giorni molto interessanti, seppur con qualche piccola sfida da superare, quelli in arrivo per i nati nel Capricorno. La sfera amorosa è romantica e passionale, ma serve anche tanto ascolto per comprendere le necessità del partner. In ambito professionale, nel mentre, via libera a progetti di lungo termine.

Acquario

Un oroscopo abbastanza calmo, privo di grandi contraccolpi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una riflessione sui temi più importanti per la coppia, così da rafforzare le fondamenta del rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbe giungere un piccolo riconoscimento.

Pesci

Sette giorni molto interessanti, seppur non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nei Pesci. L'ambito amoroso si rivela malizioso e passionale, mentre i single potranno di certo lanciarsi nella conquista. Il fronte professionale, invece, potrebbe essere caratterizzato da una grande creatività.