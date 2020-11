Oroscopo settimana dal 23 al 29 novembre 2020

Ariete

Un oroscopo energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rinnova con una maggiore passione, una qualità che coinvolgerà anche i single in cerca di avventure. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisognerà migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni un po' rallentati, quelli voluti dai Pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso potrebbe apparire poco romantico, ma non mancheranno piccoli momenti di sperimentazione intima. In ufficio è meglio non alimentare battibecchi per questioni futili.

Gemelli

Settimana tranquilla, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso offre molte possibilità di sperimentazione per i partner, i quali potrebbero scoprire un lato malizioso e inedito del loro carattere. In ambito lavorativo, spazio invece alla creatività.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre dei momenti di vivace romanticismo, ma potrebbero esservi comunque dei battibecchi con il partner. In ufficio, nel frattempo, meglio non avanzare delle richieste irrealizzabili.

Leone

Settimana mediamente rilassata, quella in arrivo per i neti nel segno del Leone. La sfera amorosa risulta piccante e maliziosa, una caratteristica che coinvolgerà soprattutto i single in cerca di conquiste. Qualche noia in più in ufficio, ma nulla che non possa essere gestito con del calmo dialogo.

Vergine

Sette giorni senza grandi stravolgimenti, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia offre una buona tranquillità ai partner, ma potrebbe mancare uno slancio più malizioso. In ambito professionale, invece, è tempo di consolidare un progetto inaugurato nel corso dell'estate.

Bilancia

Un oroscopo mediamente soddisfacente, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa offre grandi capacità di sperimentazione, anche se la fantasia potrebbe essere frenata da una carenza di grinta. Migliore la vita in ufficio, dove potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni davvero intriganti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso garantirà una buona passione, inoltre i partner potranno approfittare di eccellenti capacità di dialogo per risolvere alcuni battibecchi recenti. In ufficio, invece, spazio alla creatività.

Sagittario

Settimana in miglioramento, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia diventa più grintosa, con la possibilità anche di sperimentare delle nuove fantasie. Qualche attenzione in più è ancora richiesta in ufficio, dove sarà necessario evitare battibecchi per questioni futili.

Capricorno

Un oroscopo privo di grandi preoccupazioni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso non appare enormemente passionale, tuttavia non vi saranno particolari discussioni con il partner. In ambito lavorativo, invece, continua il momento fortunato sul fronte delle entrate.

Acquario

Sette giorni di interessanti novità, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si rivela molto passionale, un fatto che coinvolgerà soprattutto i single in cerca di divertimenti fugaci. In ufficio, invece, si potrà approfittare di una migliore capacità di comunicazione.

Pesci

Settimana di alti e bassi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, ma non mancheranno dei momenti di intrigante sperimentazione. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a un nuovo progetto.