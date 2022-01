Oroscopo settimana dal 24 al 30 gennaio 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre una buona capacità comunicativa, ma all'interno del rapporto potrebbe mancare grinta e romanticismo. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di pensare a un nuovo progetto.

Toro

Settimana abbastanza soddisfacente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela mediamente romantica, con i partner pronti a soddisfare reciproche fantasie. In ufficio, tuttavia, è necessario non dimostrarsi troppo aggressivi.

Gemelli

Sette giorni un po' confusi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia non assicura un enorme romanticismo, anche se i partner saranno pronti a progettare nuovi obiettivi insieme. In ambito professionale, invece, spazio alla creatività.

Cancro

Un oroscopo un po' annoiato, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa non offre un enorme romanticismo e anche sul fronte della malizia servirà più impegno rispetto al solito. In ufficio è invece necessaria una grande capacità d'ascolto.

Leone

Sette giorni in lenta ripresa, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia non apparirà particolarmente romantica, ma i partner riusciranno a superare qualche battibecco recente. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è tempo di stingere nuove alleanze.

Vergine

Settimana promettente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un medio romanticismo ai partner e non mancheranno nemmeno piccoli momenti di passione. In ufficio, tuttavia, sarà necessario evitare sfuriate nei confronti di colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di contraccolpi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non appare particolarmente romantica e anche sul fronte della passione serve maggiore impegno. Per contro, la sfera lavorativa offrirà delle buone opportunità.

Scorpione

Sette giorni non troppo complessi, quelli promessi dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa regala un buon romanticismo fra i partner, anche se potrebbero non mancare dei piccoli battibecchi. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare un compito rimasto in sospeso per troppo tempo.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa non offre un enorme romanticismo ai partner, tuttavia non mancheranno momenti per una sperimentazione più passionale. In ambito lavorativo, invece, è il momento di pensare a nuovi investimenti.

Capricorno

Un oroscopo molto ricco, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera di coppia offre un buon romanticismo, che verrà completato da piccoli momenti di passione. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Acquario

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non risulterà completamente romantica, ma i partner potranno approfittare di buone capacità comunicative. In ufficio, nel mentre, è meglio non sollevare battibecchi con colleghi e superiori.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa offre un medio romanticismo, tuttavia i partner si dovranno impegnare maggiormente sul versante più passionale del rapporto. In ambito professionale, invece, arrivano gratificazioni economiche.