Oroscopo settimana dal 24 febbraio all'1 marzo 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna delle passioni, quello in arrivo per l'Ariete questa settimana. La vita di coppia si rivelerà decisamente romantica e non mancheranno inediti momenti maliziosi con il partner, mentre ottime rimangono le occasioni per i single. Più complessa, invece, la vita all'interno dell'ufficio.

Toro

Sette giorni intriganti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia si caratterizza per una grande capacità di comunicazione con il partner, tuttavia potrebbe mancare uno slancio più fisico. In ufficio, nel frattempo, utile è pensare a un progetto di lungo periodo.

Gemelli

Settimana promettente, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella prevista dagli astri per i nati in Gemelli. La vita di coppia è decisamente più maliziosa e romantica, mentre i single si lanceranno nella conquista. In ambito professionale, invece, bisognerà valutare al meglio le proprie finanze.

Cancro

Un oroscopo ancora un po' rallentato, ma anche all'insegna di una buona grinta, quello in arrivo per i nati nel Cancro. La vita di coppia impone una maggiore comprensione tra i partner, per superare una discussione recente. In ufficio, nel frattempo, è consigliato evitare i litigi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni interessanti, e con ottime possibilità di successo, quelli previsti dai pianeti per i nati in Leone. La vita di coppia potrebbe rivelarsi del tutto passionale, con anche la possibilità di mettere in pratica qualche nuova fantasia. Sul fronte della carriera, invece, è necessario valutare al meglio una proposta non sufficientemente chiara.

Vergine

Settimana interessante e all'insegna della programmazione, quella in arrivo per i nati nella Vergine. I partner potrebbero decidere di solidificare le fondamenta della coppia, ad esempio con una futura celebrazione. In ambito lavorativo, nel mentre, si consiglia di evitare di imporre le proprie idee sugli altri.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza rallentato, ma senza precise preoccupazioni, quello previsto dagli astri per i nati in Bilancia. La sfera amorosa potrebbe apparire stanca, con dei partner forse distratti, mentre non vi saranno grandi slanci sul versante fisico. In ufficio, invece, è bene dedicarsi ai compiti più razionali e meno creativi.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, ma con qualche sorpresa lungo il percorso, quelli in arrivo per i nati nello Scorpione. La sfera di coppia permette di approfondite il rapporto con il partner, soprattutto sul fronte dell'intimità mentale. In ufficio, invece, è tempo di proporre un'idea creativa a un collega oppure a un superiore.

Sagittario

Settimana a doppia velocità, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia potrebbe regalare delle importanti soddisfazioni, soprattutto sul versante più romantico del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, è giunto il momento di prestare maggiore attenzione a spese e investimenti.

Capricorno

Altra settimana dalle ottime prospettive, quella in arrivo per i nati nel Capricorno. La vita amorosa potrebbe risultare poco ricca sul versante più fisico del rapporto, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona capacità di dialogo. In ufficio, nel mentre, spazio alla sperimentazione e alle idee innovative.

Acquario

Sette giorni caratterizzati da una buona passione, ma anche da qualche sfida, quelli previsti dai pianeti per i nati in Acquario. L'ambito amoroso garantisce una buona sincronia con il partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, invece, qualche collega potrebbe sollevare delle questioni noiose.

Pesci

Un oroscopo creativo, quello voluto dalle stelle per i nati nei Pesci. La vita amorosa si caratterizza per un'ottima comprensione tra i partner, anche se potrebbe mancare uno slancio più fisico nel rapporto. In ambito professionale, invece, è il momento di lasciar fluire la fantasia e la creatività.