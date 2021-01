Oroscopo settimana dal 25 al 31 gennaio 2021

Ariete

Un oroscopo dedicato alla crescita professionale, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non offre uno spiccato romanticismo ai partner, anche se non mancheranno momenti di improvvisa passione. In ambito lavorativo, invece, l'impegno verrà finalmente riconosciuto e potrebbero arrivare anche importanti gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni mediamente interessanti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso assicura una buona intesa fra i partner, grazie a un romanticismo più spiccato rispetto al solito. Sul fronte professionale, invece, è necessario migliorare il dialogo con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana del tutto promettente, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre un buon dialogo fra i partner, anche se il romanticismo potrebbe risultare abbastanza latitante. Ottime notizie, nel frattempo, arrivano sul versante professionale: all'orizzonte si intravedono nuovi contratti.

Cancro

Un oroscopo un po' alenante, ma con piccole sorprese in arrivo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia richiede un maggiore impegno sul fronte del romanticismo, mentre i single potrebbero sentirsi poco abili nella conquista. In ambito professionale, nel frattempo, sarà possibile migliorare un rapporto da qualche tempo complesso.

Leone

Settimana un po' rallentata, quella in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rinnova con una migliore passione fra i partner, ma gli innamorati dovranno comunque impegnarsi molto sul fronte della comunicazione recirproca. In ufficio, nel frattempo, è sconsigliato avviare battibecchi per questioni futili.

Vergine

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma forse non particolarmente entusiasmanti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo ai partner, ma potrebbe mancare uno slancio pù fisico al rapporto. Sul lavoro, la pignoleria tipica del segno continua a creare problemi.

Bilancia

Un oroscopo entusiasmante, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa garantisce una buona sintonia fra i partner e non mancheranno di certo i momenti di passione. In ufficio, nel frattempo, si apre una nuova fase fortemente orientata alla creatività.

Scorpione

Settimana interessante, quella garantita dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia richiede maggiore impegno, soprattutto nel dialogo reciproco fra i partner, ma non mancheranno momenti di simpatica sperimentazione. In ufficio, invece, è tempo di recuperare qualche progetto accantonato mesi fa.

Sagittario

Sette giorni mediamente sereni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, capaci di instaurare una comunicazione positiva e di risolvere problemi recenti. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Settimana di alti e bassi, ma con importanti novità, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela molto romantica, ma i partner potrebbero faticare nel dialogo. Sul lavoro, invece, bisognerà abbandonare atteggiamenti dittatoriali nei confronti di colleghi e superiori.

Acquario

Altra settimana intrigante, quella voluta dall'oroscopo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia procede a gonfie vele, con i partner molto uniti grazie a un dialogo sempre più costruttivo. Sul fronte professionale, nel frattempo, non si intravedono grandi intoppi all'orizzonte.

Pesci

Sette giorni calmi, privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso appare romantico, ma i partner potrebbero risultare distratti da preoccupazioni esterne alla coppia. In ufficio, invece, non dovrebbero verificarsi grandi intoppi.