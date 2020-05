Oroscopo settimana dal 25 al 31 maggio 2020

Ariete

Un oroscopo decisamente interessante, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. Grande romanticismo all'interno delle relazioni di coppia, con i partner pronti anche a migliorare la comunicazione reciproca. Più complesso l'ambito lavorativo, caratterizzato da piccoli problemi economici.

Toro

Sette giorni abbastanza stabili, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia si caratterizza per un grande desiderio di sperimentazione, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. Sul lavoro, invece, nuove idee potrebbero concretizzarsi in un progetto di successo.

Gemelli

Settimana estremamente positiva, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si caratterizzerà per un grande romanticismo e una spiccata voglia di passione, tanto che i partner risulteranno inseparabili. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove non bisognerà farsi guidare dagli istinti.

Cancro

Un oroscopo un po' raffermo, ma non eccessivamente preoccupante, quello previsto per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa richiede di migliorare la comunicazione con il partner, affinché si possa superare qualche battibecco recente. In ambito professionale, nel frattempo, serve più attenzione alle spese.

Leone

Sette giorni promettenti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa regalerà dei momenti romantici ai partner, tuttavia il versante più fisico del rapporto potrebbe risultare meno piccante rispetto al solito. Sul lavoro, nel mentre, meglio dedicarsi ai compiti più creativi.

Vergine

Settimana mediamente intensa, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regala momenti di passione ai partner, pronti a sperimentare nuove fantasie, ma il dialogo richiede qualche sforzo in più. Nessun grande ostacolo, invece, in ufficio.

Bilancia

Sette giorni decisamente interessanti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La sfera di coppia è pronta a regalare momenti di incredibile intimità, con i partner pronti a rinnovare le loro promesse amorose. In ufficio, nel frattempo, non bisogna cedere alle provocazioni di un collega.

Scorpione

Un oroscopo abbastanza raffermo, ma non per questo preoccupante, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia regalerà momenti di intensa passione, tuttavia il desiderio fisico non sarà controbilanciato da altrettanto romanticismo. Sul fronte professionale, invece, è giunto il momento di liberare la creatività

Sagittario

Sette giorni mediamente piacevoli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso sarà caratterizzato da una buona passione, nonché dalla possibilità di migliorare il dialogo con il partner. Più rallentata l'esperienza in ufficio, con qualche battibecco di troppo.

Capricorno

Settimana dalle buone prospettive, ma con qualche piccolo problema da risolvere, quella prevista per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela abbastanza famelica, almeno sul versante più fisico del rapporto, tuttavia è necessario migliorare la comunicazione con il partner. Buone soddisfazioni economiche sul fronte lavorativo.

Acquario

Un oroscopo da dedicare alla creatività, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia sorprende con una passione inedita, ma anche con dei sentimenti maggiormente romantici nei confronti del partner. Sul lavoro, nel frattempo, si troveranno modi innovativi per risolvere un problema.

Pesci

Sette giorni abbastanza soddisfacenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso si caratterizza per un'estrema passione, con i partner pronti a sperimentare delle fantasie per troppo tempo rimaste chiuse in un cassetto. Più rallentata l'esperienza in ufficio, con qualche ostacolo di troppo.