Oroscopo settimana dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Ariete

Un'oroscopo caratterizzato da grande grinta, quello voluto questa settimana dalle stelle per l'Ariete. La vita di coppia apparirà forse poco romantica, ma la coppia potrà sperimentare un grande trasporto dal punto di vista fisico. In ufficio, necessario invece prestare attenzione ai falsi amici e ai manipolatori.

Toro

Sette giorni tutto sommato soddisfacenti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre un medio romanticismo, tuttavia i partner potrebbero apparire meno energici rispetto al solito. In ambito profesionale, invece, è giunto il momento di investire su progetti a lungo termine.

Gemelli

Settimana interessante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa garantirà un buon romanticismo fra gli innamorati, ma non mancheranno nemmeno momenti di intrigante passione. In ufficio, nel frattempo, è meglio giocare d'anticipo per fronteggiare le invidie di alcuni momenti.

Cancro

Un oroscopo caotico, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia potrebbe risultare litigiosa, poiché alcune questioni giungeranno al capolinea e ammettere i propri errori potrebbe essere difficile. Ancora, sarà necessario limitare l'aggressività nei confronti dei colleghi in ufficio.

Leone

Sette giorni abbastanza stabili, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso garantirà una buona capacità comunicativa ai partner, certamente utile per rafforzare le fondamenta di un rapporto. Sul fronte professionale, spazio invece a progetti creativi.

Vergine

Settimana complessa, ma con buone possibilità di riuscita, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. Il rapporto con il partner necessita di maggiori capacità d'ascolto, evitando di fossilizzarsi sulle proprie posizioni. In ufficio, pianificare nuove strategie permetterà di battere sul tempo le risposte invidiose di alcuni colleghi.

Bilancia

Un oroscopo decisamente interessante, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si caratterizza per un nuovo romanticismo, che consentirà ai partner di esprimere facilmente i loro sentimenti. In ufficio, invece, spazio all'interazione con colleghi e superiori.

Scorpione

Settimana interessante, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non vede grandi scossoni, grazie anche all'ottima capacità di comunicazione che sta coinvolgendo in questi giorni gli innamorati. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere importanti notizie sul fronte della carriera.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa regala dei momenti di intrigante romanticismo, ma gli innamorati dovranno impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione. Sul fronte professionale, invece, giungeranno nuove energie.

Capricorno

Sette giorni strategici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso offre momenti di grande lucidità, affinché i partner possano superare alcuni battibecchi recenti. Sul fronte professionale, nel frattempo, si rinnovano alcune gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo ricco di nuovi spunti, quello suggerito dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa alternerà momenti di grande passione ad altri di più intrigante romanticismo. In ufficio, invece, sarà necessario puntare maggiormente su rapporti distesi con colleghi e superiori.

Pesci

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso assicura tranquillità tra i partner, anche grazie a un rinnovato desiderio di comunicazione. Sul fronte professionale, invece, è meglio dedicarsi a compiti di routine.