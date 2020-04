Oroscopo settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello garantito dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un abuona energia, evidente soprattutto sul versante più fisico della relazione: inizia un tempo di sperimentazione. Sul lavoro, invece, spazio a nuovi progetti.

Toro

Settima adecisamente positiva, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre un'ottima capacità di comunicazione con il partner, utile per rafforzare le fondamenta del rapporto. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero giungere gratificazioni di tipo economico.

Gemelli

Sette giorni molto romantici, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre la possibilità di approfittare di lunghi momenti di dolcezza con il partner, ma non manca una sperimentazione più fisica. In ambito professionale, invece, saranno privilegiati i compiti creativi.

Cancro

Settimana ancora rafferma, ma non priva di interessanti sorprese, quella prevista dalle stelle per i Cancro. L'ambito amoroso richiede un impegno maggiore di ascolto del partner, soprattutto per superare un battibecco recente. Sul lavoro, nel frattempo, è meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Un oroscopo un po' rallentato, ma non per questo preoccupante, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Leone. In ambito amoroso potrebbero mancare grandi energie, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto, tuttavia questo non scalfirà il romantiscimo tra gli innamorati. Sul lavoro, invece, serve recuperare progetti lasciati in sospeso.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia consiglia un atteggiamento più comunicativo fra i partner, allo scopo di superare qualche disguido recente. In ambito professionale, nel frattempo, spazio ai progetti di lungo periodo.

Bilancia

Sette giorni interessanti, soprattutto sul fronte delle energie, quelli in arrivo per i nati nella Bilancia. La sfera amorosa si caratterizzerà per una grande malizia, evidente soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale è invece necessario fare ordine tra le proprie priorità, anche pensando a nuovi progetti.

Scorpione

Settimana forse rafferma, ma non priva di intriganti sfide, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia richiede di migliorare la comunicazione con la persona amata, anche superando piccoli battibecchi recenti. La sfera professionale, nel frattempo, impone una maggiore attenzione a compiti lasciati in sospeso negli ultimi mesi.

Sagittario

Un oroscopo sostanzialmente neutro, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso garantisce una buona sperimentazione fisica con il partner, ma la qualità della comunicazione deve ancora migliorare. Sul fronte della carriera, nel mentre, spazio a progetti di ampio respiro.

Capricorno

Sette giorni ancora intriganti, quelli garantiti dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa si caratterizza per una grande razionalità, che permetterà di superare qualche diverbio recente e pensare con positività al futuro. Sul lavoro, nel frattempo, spazio a progetti maggiormente creativi.

Acquario

Settimana di grandi energie, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia si caratterizzerà per una grande malizia e da una buona capacità di sperimentazione, soprattutto sul versante più erotico del rapporto. In ambito professionale, è tempo invece di scommettere su un nuovo contratto.

Pesci

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma con qualche ostacolo da superare, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia consiglia una maggiore attenzione alle esigenze del partner, anche se non mancherà un buon romanticismo. Sul lavoro, invece, si potrà dare sfogo alla propria creatività.