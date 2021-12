Oroscopo settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Ariete

Un oroscopo di Capodanno di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non apparirà particolarmente romantica, tuttavia vi sarà spazio per momenti di inedita passione. In ambito lavorativo, invece, bisogna pensare in grande per il nuovo anno.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli previsti dalle stelle per il Capodanno dei Toro. L'ambito amoroso si rivela decisamente romantico, con la possibilità anche di sperimentare nuove fantasie. In ufficio, invece, sarà necessario limitare l'aggressività nei confronti di colleghi e collaboratori.

Gemelli

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dai pianeti per la fine dell'anno dei Gemelli. La sfera amorosa non si rivela completamente romantica, con i partner che potrebbero lanciarsi in qualche battibecco. Sul fronte lavorativo, tuttavia, si avrà la possibilità di sperimentare un nuovo progetto.

Cancro

Un oroscopo un po' noioso, quello pensato dagli astri per la fine dell'anno dei Cancro. La vita di coppia potrebbe risultare abbastanza litigiosa, con poco romanticismo fra gli innamorati. In ambito lavorativo, invece, si sconsiglia di sollevare polemiche per questioni abbastanza banali.

Leone

Una settimana di rinascita, quella voluta dalle stelle per il Capodanno dei Leone. La sfera amorosa non offre ancora un grande romanticismo, ma fra i partner aumenta il desiderio di sperimentazione. Sul fronte lavorativo, invece, tornano a palesarsi le gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella con cui la Vergine accoglierà il nuovo anno. La vita di coppia non prevede grandi intoppi, anche a una buona intesa fra i partner soprattutto nelle coppie più consolidate. In ufficio, nel frattempo, è necessario risolvere qualche intoppo lasciato in sospeso per troppo tempo.

Bilancia

Sette giorni soddisfacenti, quelli che attendono la Bilancia per inaugurare l'anno nuovo. La sfera amorosa non risulta particolarmente avvincente, ma i partner potranno comunque approfittare di un buon dialogo. In ambito lavorativo, nel mentre, potrebbero arrivare novità importanti.

Scorpione

Un oroscopo malizioso, quello voluto dagli astri per il capodanno dello Scorpione. La vita di coppia garantisce una buona passione, un'onda emotiva che coinvolgerà anche i single in cerca di facili divertimenti. Sul fronte professionale, invece, meglio non avanzare pretese eccessive verso colleghi e superiori.

Sagittario

Una settimana di ripresa, quelli offerti dai pianeti per la fine dell'anno del Sagittario. La sfera amorosa non offre un eccessivo romanticismo, ma vi sarà una buona grinta intima fra i partner. La stessa grinta si rifletterà anche in ufficio, dove si raggiungeranno nuove mansioni.

Capricorno

Un oroscopo all'insegna delle emozioni, quello voluto dai pianeti per il Capodanno del Capricorno. La vita di coppia si rivela decisamente romantica, con i partner pronti anche a lanciarsi in importanti promesse. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Acquario

Sette giorni di riposo, quelli che attendono l'Acquario per la fine dell'anno. La vita amorosa non appare eccessivamente appassionante, anche se non mancheranno dei momenti di improvvisa intimità. In ambito professionale, nel frattempo, è giunto il momento di vagliare un nuovo progetto.

Pesci

Settimana molto interessante, quella con cui i Pesci inaugureranno l'anno nuovo. La sfera di coppia regala una buona intesa fra i partner, con un romanticismo decisamente inedito. In ufficio, nel mentre, meglio non stuzzicare la pazienza di colleghi e superiori.