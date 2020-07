Oroscopo settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna delle energie positive, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa risulta molto maliziosa, sia all'interno della coppia consolidata che per i single in cerca di facili conquiste. In ufficio, invece, è necessario migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni mediamente avvincenti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia si caratterizza per un buon dialogo fra i partner, ma potrebbero mancare dei momenti particolarmente romantici. In ambito professionale potrebbero invece giungere aggiornamenti in fatto di compensi e promozioni.

Gemelli

Settimana ancora romantica, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso garantisce grande intimità con il partner, sia sul versante mentale del rapporto che su quello più fisico. Il versante professionale, bel frattempo, richiede una maggiore attenzione alla comunicazione con colleghi e superiori.

Cancro

Sette giorni intriganti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre un'enorme capacità comunicativa fra i partner, tuttavia il versante più fisico del rapporto potrebbe apparire poco appassionante. In ufficio, spazio invece ai compiti più creativi e gratificanti.

Leone

Un oroscopo all'insegna della grinta, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa regala una grande complicità fra i partner, soprattutto sul fronte più fisico e malizioso del rapporto. L'ambito professionale, invece, potrebbe garantire un maggiore slancio alle professioni creative.

Vergine

Settimana mediamente stabile, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre una buona sintonia comunicativa fra i partner, ma non vi sarà molto spazio per una sperimentazione maggiormente intima. Sul lavoro, nel frattempo, è sempre necessario evitare gli eccessi di pignoleria con colleghi e superiori.

Bilancia

Sette giorni di intriganti prospettive, ma anche con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli voluti dalle stelle per la Bilancia. La vita di coppia appare ancora romantica e appagante, ma qualche freno potrebbe verificarsi sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, è giunto il momento di porre le basi per un nuovo progetto.

Scorpione

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa offre una buona capacità comunicativa fra i partner, ma potrebbero verificarsi intoppi sul fronte più fisico del rapporto. Più appagante la quotidianità in ufficio, con l'arrivo di nuovi progetti particolarmente creativi.

Sagittario

Settimana ancora mediamente rafferma, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera di coppia riceverà un'importante spinta, grazie a una maggiore passione, mentre i single si lanceranno nella conquista. Sul lavoro, tuttavia, bisognerà prestare attenzione alle discussioni con colleghi e superiori.

Capricorno

Sette giorni molto solidi, quelli proposti dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non presenta grandi intoppi, ma il momento non è fra i più appaganti per lanciarsi nella sperimentazione. Sul fronte lavorativo, nel mentre, continuano ad arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo avvincente, quello voluto dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso risulta sia romantico che malizioso, con i partner pronti a lanciarsi in un'appagante sperimentazione. Il fronte professionale richiede invece più pazienza, ma non manca lo spazio per avviare nuovi progetti.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa garantisce ai partner un'ottima capacità di comunicazione, ideale per superare qualche battibecco recente. In ambito professionale, invece, le stelle suggeriscono di non lasciarsi guidare dagli istinti.