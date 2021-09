Oroscopo settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021

Ariete

Un oroscopo un po' complesso, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, con i partner forse distratti da mille incombenze quotidiane. Sul lavoro, tuttavia, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non appare particolarmente intensa, poiché i partner appariranno poco inclini al romanticismo. In ufficio, nel frattempo, si avrà la possibilità si sperimentare delle novità creative.

Gemelli

Un oroscopo intrigante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa è infatti sospinta da una grande grinta, che si manifesterà sia sul versante romantico che su quello passionale del rapporto. In ambito professionale, invece, via libera a nuovi progetti.

Cancro

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa garantisce un buon romanticismo, ma ai partner mancherà quello slancio passionale in più. Sul fronte lavorativo, nel mentre, meglio evitare i picchi di aggressività con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni un po' raffermi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia non assicura un grande romanticismo, anche se non mancheranno dei momenti più passionali e intriganti. In ambito professionale, invece, bisogna prestare attenzione alle spese.

Vergine

Un oroscopo promettente, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un buon romanticismo, pur mancando una nota più maliziosa al rapporto. In ufficio, nel mentre, potrebbero intravedersi all'orizzonte nuovi progetti.

Bilancia

Una settimana molto intrigante, quella in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre una grande grinta fra i partner, che si manifesterà soprattutto sul versante più intimo del rapporto. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle nuove proposte economiche.

Scorpione

Sette giorni molto intimi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si caratterizza per un grande romanticismo, che potrebbe sfociare in proposte importanti fra i partner. In ambito professionale, invece, è tempo di mettere in mostra la propria creatività.

Sagittario

Un oroscopo abbastanza tranquillo, ma privo di grandi colpi di scena, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo fra i partner, ma non mancherà la possibilità di sperimentare dei giochi più intimi. In ambito professionale, invece, arrivano delle gratificazioni economiche.

Capricorno

Settimana di alti e bassi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia appare abbastanza rilassata, ma ai partner sarà richiesto di impegnarsi maggiormente sul dialogo. Sul fronte lavorativo, invece, spazio a nuovi contratti.

Acquario

Sette giorni intriganti, quelli promessi dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si rivela molto passionale, con i partner pronti a realizzare delle fantasie per molto tempo tenute taciute. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione al rapporto con colleghi e superiori.

Pesci

Un oroscopo decisamente tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia assicura un buon romanticismo, anche se sarà necessario impegnarsi maggiormente sul versante passionale del rapporto. In ampito professionale, invece, spazio alla creatività.