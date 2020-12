Oroscopo settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Ariete

Oroscopo di rinascita, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa si rivela romantica e maliziosa, per inaugurare il nuovo anno in modo scopiettante. Migliora anche la vita lavorativa, con una maggiore autostima che permetterà di raggiungere importanti obiettivi.

Toro

Settimana di Capodanno senza grossi intoppi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia non offre grandi momenti passionali, ma i partner potranno di certo approfittare di una buona comunicazione. In ufficio, invece, meglio non indispettire colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni intriganti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ultima settimana dell'anno si rivelerà particolarmente maliziosa per le coppie, pronte a lanciarsi nei più insoliti giochi d'eros. In ambito lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di dar spazio a una maggiore creatività.

Cancro

Sette giorni un po' raffermi, ma con qualche sorpresa in arrivo, quelli previsti dagli astri per il Capodanno dei Cancro. La sfera di coppia non apparirà molto grintosa, ma non mancheranno dei piccoli momenti di passione. In ambito professionale, nel mentre, è richiesto di evitare scontri e aggressività.

Leone

Un oroscopo un po' sottotono, quello voluto dalle stelle per la fine dell'anno dei Leone. La vita di coppia offre un buon romanticismo ai partner, ma potrebbero sorgere dei dubbi sulla relazione. In ufficio, nel frattempo, il momento non è dei migliori per pretendere degli aumenti.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dai pianeti per il Capodanno della Vergine. L'ambito amoroso non rivela particolari intoppi, anche se la passione potrebbe risultare meno intrigante rispetto al solito. Sul fronte professionale, invece, non bisognerà confondere la determinazione con la pignoleria.

Bilancia

Sette giorni stimolanti, quelli previsti dalle stelle per la fine dell'anno dei Bilancia. La vita amorosa si rinnova grazie a un malizioso romanticismo, a cui si aggiungerà un'ottima capacità di comunicazione fra i partner. Sul lavoro serve però più grinta, per raggiungere un importante traguardo.

Scorpione

Un oroscopo sostanzialmente tranquillo, quello voluto dagli astri per il Capodanno dello Scorpione. L'ambito amoroso non si rivela molto passionale, ma vi sarà comunque la possibilità di mettersi in gioco e testare qualche inedita fantasia. In ufficio, invece, bisogna prestare molta attenzione alla comunicazione con i colleghi.

Sagittario

Settimana intrigante, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si rivela molto passionale, tanto che a Capodanno sono previsti delle simpatiche sorprese. Sul fronte lavorativo, invece, spazio alla creatività senza però pretendere troppo dai colleghi.

Capricorno

Sette giorni d'adattamento, quelli previsti dai pianeti per la fine dell'anno dei Capricorno. L'ambito amoroso richiede un maggiore impegno, soprattutto nel dialogo con la persona amata. Sul fronte professionale, nel frattempo, non è più il momento di lasciarsi andare a pretese o spese pazze.

Acquario

Un oroscopo estremamente soddisfacente, quello voluto dalle stelle per il Capodanno degli Acquario. La vita di coppia regalerà sorprese scoppiettanti, sia sul fronte del romanticismo che della passione. In ambito professionale, invece, si inizia a intravedere un importante traguardo.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella che inauguerà l'anno nuovo per i Pesci. I partner sapranno approfittare di un buon dialogo, anche se la passione potrebbe risultare meno intrigante rispetto al solito. In ufficio, invece, non si prevedono all'orizzonte grandi intoppi.