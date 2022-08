Oroscopo settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022

Ariete

Un oroscopo ricco di energie, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà non solo per una grande grinta, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, ma anche per fugaci momenti romantici. In ufficio, nel frattempo, nuovi progetti si intravedono all'orizzonte.

Toro

Settimana tranquilla, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa offre una buona intesa fra i partner, pronti a rafforzare le fondamenta del loro rapporto con un buon dialogo, In ambito professionale, nel frattempo, spazio alla creatività.

Gemelli

Sette giorni intriganti, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si rivela molto grintosa e maliziosa, con i partner pronti a sperimentare delle fantasie per lungo tempo non dichiarate. In ambito lavorativo, nel mentre, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Settimana di media intensità, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia assicura una buona intesa fra i partner, ma sarà necessario lavorare sul dialogo, affinché non sia troppo aggressivo. Lo stesso accade anche sul lavoro, dove bisognerà evitare contrasti con colleghi e superiori.

Leone

Settimana emozionante, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Leone. La vita amorosa permetterà di sperimentare un romanticismo più acceso rispetto al solito, con i partner pronti a passi importanti per la loro relazione. In ambito professionale, nel frattempo, arrivano novità su contratti e compensi.

Vergine

Sette giorni energici, quelli garantiti dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La vita amorosa non appare particolarmente accesa, ma i partner sapranno comunque ritagliarsi dei piccoli spazi di romanticismo. In ufficio, nel mentre, bisognerà evitare che le richieste a colleghi e superiori diventino troppo insistenti e pignole.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non garantisce un'accesa passione fra i partner, tuttavia non mancheranno dei momenti di buon romanticismo. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso nelle ultime settimane.

Scorpione

Sette giorni privi di grandi preoccupazioni, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia è mediamente piccante, anche se ai partner sarà richiesto di lavorare maggiormente sul dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, non si escludono piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa è abbastanza grintosa, ma i momenti romantici potrebbero risultare meno intensi rispetto al solito. Sul fronte lavorativo, invece, si potrà finalmente chiudere un progetto su cui si lavora da mesi.

Capricorno

Sette giorni altalenanti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa offre dei momenti di maggiore romanticismo rispetto al solito, ma fra i partner continua a mancare una buona grinta. In ufficio, nel frattempo, è meglio concentrarsi sui compiti di maggiore routine.

Acquario

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non appare particolarmente intensa: il romanticismo è un po' carente, tuttavia non mancherà una grinta più fisica tra i partner. Sul fronte lavorativo, nel mentre, arriveranno notizie in merito a contratti e compensi.

Pesci

Settimana rilassata, quella garantita dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia può contare su un medio romanticismo, anche se i partner rischieranno di trascurare altri aspetti del loro rapporto. In ufficio, invece, non si avvistano particolari preoccupazioni all'orizzonte.