Oroscopo settimana dal 3 al 9 agosto 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna della grinta, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una grande passione, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, anche se non mancheranno momenti più romantici. In ufficio, invece, si potrà consolidare il proprio ruolo.

Toro

Sette giorni creativi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia si rivela un po' stanca, forse poco comunicativa, ma i single potranno lanciarsi in conquiste e corteggiamenti. In ambito lavorativo, nel frattempo, spazio all'innovazione e ai compiti più artistici.

Gemelli

Settimana ancora entusiasmante, quella voluta dai Pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si rivela sia romantico che malizioso, pronto a regalare ai partner dei momenti di inedita passione. In ufficio, nel mentre, è tempo di pensare a un nuovo e creativo progetto.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non risulta particolarmente intrigante, con i partner colti da qualche difficoltà comunicativa. I single, tuttavia, potranno fare nuove conoscenze. Più rilassata la vita in ufficio, ma senza grandi novità.

Leone

Sette giorni decisamente energici, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia dimostrerà ai partner una grande passione, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Su fronte lavorativo, nel frattempo, si potrà assumere una posizione da leader indiscussi.

Vergine

Settimana altalenante, ma senza grandi scossoni, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia appare un po' confusa, soprattutto sul fronte della comunicazione fra i partner. In ambito lavorativo, nel frattempo, è indicato evitare polemiche pignole con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di buone prospettive, ma con qualche piccolo intoppo, quello in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso risulta ancora romantico, tuttavia potrebbe mancare uno slancio passionale in più. Sul lavoro, nel frattempo, si avrà la possibilità di consolidare la propria posizione.

Scorpione

Settimana sostanzialmente neutra, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso promette degli spazi di conquista, soprattutto per i single in cerca di divertimenti, e non mancherà un atteggiamento del tutto malizioso. In ufficio, invece, sarà necessario evitare discussioni per questioni banali.

Sagittario

Sette giorni ancora frenati, quelli decisi dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia garantisce dei momenti di sperimentazione in più, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario evitare colpi di testa e decisioni dettate unicamente dall'istinto.

Capricorno

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia richiede un maggiore impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione con la persona amata. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo promettente, quello in arrivo questa settimana per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa si rivela maliziosa e passionale, dominata dal desiderio di rinnovare l'ambito più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, invece, spazio alla creatività.

Pesci

Sette giorni mediamente stabili, ma con qualche piccola sorpresa, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso si rivela malizioso, soprattutto per i single in cerca di divertimenti per una notte sola. In ambito professionale, invece, servirà essere più accomodanti con colleghi e superiori.