Oroscopo settimana dal 3 al 9 febbraio 2020

Ariete

Un oroscopo promettente, ma con qualche ostacolo da superare, quello voluto dalle stelle per i nati nell'Ariete. La sfera amorosa si rivela molto grintosa, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto, ma la comunicazione con il partner richiederà uno sforzo in più. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione ai propri budget.

Toro

Settimana di importanti novità, ma anche di difficili scelte, quella in arrivo per i nati nel Toro. La vita di coppia offre un maggior romanticismo, un fatto che aiuterà a rafforzare le fondamenta del rapporto. In ambito professionale, invece, è necessario prendere decisioni ferme per un progetto futuro.

Gemelli

Sette giorni di alti e bassi, caratterizzati dai ripensamenti, quelli in arrivo per i nati nei Gemelli. La vita di coppia richiede più attenzione alle esigenze reciproche dei partner, soprattutto sul versante più intimo della relazione. Sul lavoro, invece, il momento non è propizio per avanzare troppe pretese.

Cancro

Un oroscopo fatto di sfide, ma anche di qualche piccola novità, quello in arrivo per i nati nel Cancro. La vita di coppia si dimostra decisamente più passionale, ma la comunicazione con la persona amata richiede ancora molto impegno. In ufficio, nel frattempo, la noia non dovrà alimentare decisioni affrettate.

Leone

Sette giorno un po' raffermi, ma con qualche sprint di energia, quelli previsti dagli astri per il Leone. La vita di coppia risulta maliziosa e fisica, ma serve creare un'intimità diversa con la persona amata. Sul fronte professionale, nel frattempo, è bene affidarsi al pensiero razionale anziché agli istinti.

Vergine

Settimana soddisfacente, soprattutto sul fronte personale, quella prevista dalle stelle per i nati in Vergine. La sfera amorosa potrebbe apparire meno romantica del solito, ma l'intesa con il partner rimarrà elevata. In ambito professionale, nel frattempo, si riceverà un feedback positivo in merito a un recente progetto.

Bilancia

Un oroscopo ancora altalenante, ma privo di eccessive preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nella Bilancia. La sfera di coppia risulterà sbilanciata sul versante fisico del rapporto, ai partner verrà quindi richiesto più impegno sul fronte della comunicazione. Qualche noia di troppo, invece, in ufficio.

Scorpione

Sette giorni promettenti, in particolare in relazione ai rapporti umani, quelli previsti dagli astri per lo Scorpione. La vita di coppia garantisce una buona intimità, dove non mancherà anche una ventata di sano romanticismo. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Settimana energica, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La grinta caratterizzerà la vita di coppia, anche se il rapporto con il partner apparirà molto sbilanciato sul versante fisico dell'interazione. In ufficio, invece, è indicato non sollevare polemiche per questioni di poco conto.

Capricorno

Un oroscopo ancora promettente, ma anche con qualche piccolo ostacolo, quello previsto dalle stelle per i nati in Capricorno. La sfera amorosa offre un buon romanticismo ai partner, potrebbe però mancare quello slancio passionale in più. L'ambito della carriera, invece, garantisce delle ottime soddisfazioni.

Acquario

Settimana all'insegna della determinazione, quella voluta dagli astri per i nati nell'Acquario. La vita di coppia garantisce ancora una buona intimità, con la possibilità di sperimentare nuove fantasie con il partner. In ufficio, invece, bisognerà evitare una pignoleria eccessiva con colleghi e superiori.

Pesci

Sette giorni gratificanti, e incentrati sugli affetti, quelli in arrivo per i nati nei Pesci. La vita di coppia si rivela romantica e molto intensa, per un rapporto destinato a decollare fra pochissimi giorni. In ufficio, nel frattempo, potrebbe essere utile puntare sui compiti più creativi.