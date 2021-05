Oroscopo settimana dal 3 al 9 maggio 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non apparirà particolarmente romantica, anche se fra i partner non si prevedono grandi dissidi. In ufficio, invece, continua il momento fortunato sul fronte economico, ma bisogna evitare discussioni con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni molto provettenti, quello voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso procede a gonfie vele, con i partner pronti ad approfittare di un ottimo romanticismo e di una spiccata capacità di comunicazione. In ambito professionale, però, il momento non è ancora ideale per pretendere un aumento.

Gemelli

Settimana altalenante, quella suggerita dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non offre una grande complicità fra i partner, ma non mancheranno comunque momenti di sperimentazione. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario dedicarsi a compiti maggiormente creativi.

Cancro

Un oroscopo grintoso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso offre una buona intesa sul fronte fisico, ma i partner dovranno comunque impegnarsi per migliorare il dialogo. La sfera professionale, invece, richiede di evitare battibecchi e discussioni immotivate.

Leone

Sette giorni non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rivela abbastanza tranquilla, ma non ancora sufficientemente creativa sul fronte intimo. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a un nuovo progetto.

Vergine

Settimana soddisfacente, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa si rivela romantica e più passionale rispetto al solito, con i partner pronti a investire maggiori energie nel dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, si avrà la possibilità di recuperare alcune questioni rimaste in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa non risulterà particolarmente romantica, così come la passione potrebbe risultare sotto alle proprie aspettative. In compenso, sul fronte professionale potrebbero arrivare novità in tema di compensi.

Scorpione

Una settimana un po' complessa, quella suggerita dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, anche se non mancheranno dei momenti di intensa passione. La vita professionale, invece, si caratterizzerà per qualche discussione di troppo con colleghi e superiori.

Sagittario

Sette giorni senza troppe preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non garantisce eccessive energie, ma fra i partner non vi saranno particolari disguidi o discussioni. Sul lavoro verrà invece premiata la creatività, anche dal punto di vista economico.

Capricorno

Settimana intrigante, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa offre un maggior romanticismo nelle coppie consolidate, mentre i single potranno di certo lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, servirà calma e autocontrollo.

Acquario

Un oroscopo senza troppi scossoni, quello suggerito dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, ma non mancheranno piccoli momenti di passione. In ufficio, invece, prosegue il periodo fortunato sul fronte delle gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni di piccole novità, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa regala sia momenti romantici che passionali, con i partner pronti anche ad approfittare di un buon dialogo. In ambito professionale, invece, spazio e a nuovi progetti.