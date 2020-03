Oroscopo settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020

Ariete

Un oroscopo in netta ripresa, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia verrà caratterizzata da nuove energie, che permetteranno al rapporto di evolvere, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. Sul lavoro ancora qualche tensione, da risolvere con sufficiente diplomazia.

Toro

Sette giorni ancora romantici, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso si caratterizza per una grande dolcezza, che permetterà ai partner di solidificare le fondamenta del loro rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, spazio ai nuovi investimenti.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La routine amorosa si arricchisce di nuove fantasie, la creatività dominerà il versante più fisico del rapporto. In merito alla carriera, invece, serve ancora pazientare qualche settimana.

Cancro

Un oroscopo ancora complesso, ma non privo di novità, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso potrebbe risultare un po' annoiato, con i partner forse poco attenti alle reciproche esigenze. Sul lavoro, invece, iniziano a migliorare i rapporti con colleghi e superiori.

Leone

Una settimana di piccoli rallentamenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera di coppia potrebbe subire un momentaneo calo di energie, soprattutto sul versante più fisico del rapporto: serve stimolare maggiormente la fantasia. In ambito professionale, invece, meglio evitare le scelte dettate dall'istinto.

Vergine

Sette giorni ancora interessanti, ma con qualche piccolo ostacolo, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia offre un buon romanticismo, mentre una ventata di novità potrebbe coinvolgere i single in cerca di corteggiamenti. Sul lavoro, spazio ai nuovi progetti.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello anticipato dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia potrebbe risultare meno energica rispetto al solito, anche se non mancheranno i momenti di condivisione fra i partner. In ambito lavorativo, invece, è necessario rifuggire le tensioni tra colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni mediamente appassionanti, con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia assicura ancora un buon romanticismo, mentre i single potranno lanciarsi nella conquista. Sul fronte lavorativo, spazio invece a idee innovative.

Sagittario

Una settimana di lieve miglioramento, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia permetterà di approfittare di una maggiore sintonia tra i partner, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è richiesta una maggiore attenzione per evitare conflitti professionali.

Capricorno

Settimana ancora ricca di occasioni, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia assicura ancora una buona intesa tra i partner, anche approfittando di un buon romanticismo. In ambito professionale, invece, un approccio razionale permetterà di raggiungere un ottimo traguardo.

Acquario

Miglioramento importante, quello voluto questa settimana dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso garantisce una buona energia, che si tramuterà nella capacità di sperimentare nuove fantasie con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, sarà la creatività a guidare tutte le scelte.

Pesci

Sette giorni abbastanza interessanti, ma non al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia appare stabile, con una buona sintonia con il partner e la carenza di discussioni significative. In ambito professionale, invece, serve più attenzione ai dettagli.