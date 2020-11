Oroscopo settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

Ariete

Un oroscopo di importanti miglioramenti, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia appare ancora molto grintosa e avvincente, ma non mancherà un pizzico di romanticismo per rafforzare la relazione. In ufficio, invece, serve ancora pazientare qualche settimana, prima di avviare un importante progetto.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona intesa fra i partner, tuttavia potrebbe mancare uno slancio romantico in più. Sul fronte professionale, nel frattempo, è necessario prestare maggiore attenzione alla comunicazione con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana di piccoli rallentamenti, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre ancora una buona grinta fra i partner, ma potrebbero sorgere delle piccole incomprensioni per problemi di dialogo. In ufficio, nel mentre, è meglio non dimostrarsi troppo impazienti.

Cancro

Un oroscopo di piccole sfide, ma anche di qualche successo, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non risulta particolarmente maliziosa, tuttavia si potrà approfittare di inediti momenti di passione. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero palesarsi delle difficoltà di comunicazione con i colleghi e con i superiori.

Leone

Sette giorni promettenti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa fisica con il partner, ma anche per un rinnovato romanticismo. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di porre le basi per un progetto che vedrà la luce con l'arrivo dell'anno nuovo.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, ma non al massimo delle proprie possibilità, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, tuttavia non mancheranno degli improvvisi momenti di passione fra i partner. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo ancora interessante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si caratterizza ancora per un'ottima intesa, utile ai partner per rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio, però, la grinta potrebbe apparire in calo.

Scorpione

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia offre momenti di piacevole scoperta con il partner, in particolare grazie a un inedito romanticismo. Sul fronte professionale, invece, spazio alla creatività per risolvere definitivamente un problema recente.

Sagittario

Settimana di rinascita, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa si rinnova con un'ottima capacità di comunicazione con il partner, affinché si possano porre le basi per interessanti progetti futuri. Qualche attenzione in più sul lavoro in ambito di spese e compensi.

Capricorno

Un oroscopo senza grandi intoppi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia procede senza grossi ostacoli da superare, tuttavia i partner potrebbero sperimentare una lieve riduzione della passione quotidiana. In ambito professionale, nel frattempo, sono in arrivo conferme e gratificazioni.

Acquario

Sette giorni molto creativi, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, dove non mancherà una passionale grinta. Più calma la vita in ufficio, senza però grandi scossoni.

Pesci

Settimana mediamente serena, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa vedrà una buona intesa fra i partner, con momenti di inedita passione. Più attenzione è richiesta sul fronte lavorativo, dove sarà necessario rivedere alcune scelte recenti.