Oroscopo settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2020

Ariete

Un oroscopo ancora energico, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. L'ambito amoroso è guidato da una grande grinta fisica, ma il romanticismo non sembra aiutare le coppie. In ufficio, invece, meglio dimostrarsi pazienti e comprensivi.

Toro

Settimana intrigante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia si rivela intrigante e maliziosa, in particolare i partner potranno fare affidamento al dialogo per migliorare la loro relazione. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Sette giorni di altri e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si rivela poco romantico, tuttavia i partner potranno contare su buone energie per sperimentare nuove fantasie insieme. In ufficio, piccoli intoppi di comprensione con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo all'insegna del romanticismo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia garantirà momenti molto intensi ai partner, pronti a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Più complessa la situazione in ufficio, dove bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso offre una buna sintonia fra i partner, tuttavia bisognerà migliorare la comunicazione reciproca. In ufficio, nel frattempo, è necessario evitare scontri con i colleghi e i superiori.

Vergine

Una settimana molto interessante è in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per una buona comprensione fra i partner, ma non mancherà uno slancio più romantico e malizioso. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è consigliato evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma con qualche piccola sfida da superare, quello in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si rivela intrigante, anche se forse un po' spenta sul fronte più fisico del rapporto. In ufficio, invece, spazio ai compiti quotidiani più creativi.

Scorpione

Sette giorni davvero promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso si rivela molto romantico, con le coppie pronte a rafforzare il loro rapporto e i single disposti a lanciarsi nella conquista. Più noiosa, ma non preoccupante, la vita in ufficio.

Sagittario

Settimana mediamente stabile, ma priva di grandi novità, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si rivela energica sul versante fisico della relazione, tuttavia il dialogo con il partner potrebbe risultare complesso. Sul fronte della carriera, è giunto il momento di pensare a un obiettivo da realizzare entro fine anno.

Capricorno

Qualche difficoltà di troppo, ma senza eccessive preoccupazioni, quelle previste dalle stelle per la settimana del Capricorno. L'ambito amoroso potrebbe rivelarsi poco romantico, soprattutto per le coppie consolidate, mentre i single potranno approfittare di qualche possibilità di conquista. Sul lavoro spazio a nuovi progetti.

Acquario

Un oroscopo mediamente stabile, quello offerto dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita relazionale offre dei momenti di vivace sperimentazione, tuttavia il romanticismo tra i partner potrebbe apparire assente. In ambito professionale, invece, è necessario impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione.

Pesci

Sette giorni molto interessanti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela passionale e maliziosa, con i partner pronti a realizzare qualche inedita fantasia. Più noioso il fronte lavorativo, con poche occasioni per dimostrare la propria creatività.