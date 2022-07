Oroscopo settimana dal 4 al 10 luglio 2022

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non sembra essere particolarmente romantica, tuttavia non mancheranno momenti di improvvisa passione. In ufficio, nel frattempo, è tempo di riorganizzare alcuni compiti.

Toro

Settimana energica, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre una maggiore grinta ai partner, pronti a lanciarsi in numerose sperimentazioni di coppia. In ambito lavorativo, invece, è necessario migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni appaganti, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa regala un buon romanticismo, un elemento che i partner sapranno sfruttare per migliorare le fondamenta del loro rapporto. Sul fronte professionale, invece, spazio alla creatività.

Cancro

Un oroscopo in miglioramento, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non è ancora pienamente romantica, tuttavia i partner potranno approfittare di una grande capacità di dialogo. La comunicazione sarà importante anche in ambito lavorativo, dove si potranno risolvere alcune recenti incomprensioni.

Leone

Sette giorni promettenti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si rivela molto passionale, ma forse poco romantica. Su questo fronte, saranno di certo avvantaggiati i single in cerca di avventure. In ufficio, nel mentre, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regala un migliorato romanticismo, che sarà utile ai partner per risolvere qualche battibecco recente. In ambito professionale, invece, spazio a nuovi progetti.

Bilancia

Un oroscopo in blando miglioramento, quello offerto dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non offre una grande passione, in compenso torneranno dei piccoli momenti di romanticismo. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna prestare attenzione alle spese.

Scorpione

Settimana senza troppi intoppi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa si rivela mediamente romantica e abbastanza passionale, anche se i partner sono chiamati a risolvere qualche battibecco recente. In ufficio, invece, arrivano nuovi progetti.

Sagittario

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, in compenso vi saranno momenti di improvvisa passione. Sul lavoro, nel frattempo, serve migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo in lieve miglioramento, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non offre un grande romanticismo, i partner appaiono infatti distratti da altre questioni. In ambito professionale, nel mentre, è tempo di recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Acquario

Sette giorni promettenti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre una buona passione, sia per le coppie consolidate che per i single in cerca di facili avventure. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa offre buone opportunità, soprattutto per superare qualche battibecco recente con il partner. In ambito lavorativo, invece, spazio a una maggiore creatività.