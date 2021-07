Oroscopo settimana dal 5 all'11 luglio 2021

Ariete

Un oroscopo interessante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre momenti di profondo romanticismo, alternati però a qualche piccolo battibecco. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di dimostrare la propria creatività.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa offre una buona sintonia con il partner, ma potrebbe mancare uno slancio malizioso in più. In ambito lavorativo, meglio invece non lanciarsi in discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana ancora intrigante, quella proposta dagli atri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa garantisce una buona sintonia fra i partner, sia sul versante sentimentale che su quello più intimo del rapporto. Sul fronte professionale, invece, arrivano notizie su compensi e contratti.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. Le energie non mancano nella sfera amorosa, ma qualche battibecco di troppo potrebbe preoccupare i partner. Sul lavoro, invece, è tempo di avviare un nuovo progetto.

Leone

Sette giorni molto romantici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre un'ottima intesa fra i partner, mentre i single saranno finalmente pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, nel frattempo, serve ancora un po' di attenzione evitando scelte affrettare.

Vergine

Settimana senza grandi intoppi, ma nemmeno estremamente appassionante, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia offre una buona capacità di dialogo fra i partner, ma potrebbe mancare uno slancio fisico in più. Sul lavoro, è necessario pianificare nuovamente un progetto.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza frizzante, ma con qualche piccolo ostacolo, quello proposto dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre una perfetta sintonia fra i partner, mentre i single saranno pronti a lanciarsi nella conquista. In ufficio, nel frattempo, è necessario rivalutare un progetto.

Scorpione

Sette giorni un po' annoiati, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia offre una media sintonia fra i partner, ma serve maggior dialogo per superare un intoppo recente. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare discussioni con i colleghi e con i superiori.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, ma con buone prospettive all'orizzonte, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa richide ai partner una capacità d'ascolto maggiore, mentre i single potrebbero essere avvantaggiati nella ricerca di nuove conoscenze. In ambito lavorativo, invece, non è il momento ideale per chiedere un aumento.

Capricorno

Sette giorni non particolarmente entusiasmanti, ma privi di grandi problematiche, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia richiede una maggiore capacità d'ascolto, evitando distrazioni che potrebbero ferire il partner. Sul lavoro, invece, si rischierà di peccare troppo di superbia.

Acquario

Un oroscopo un po' rallentato, ma privo di grandi intoppi, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. Il versante amoroso richiede più attenzione alle richieste del partner, sia sul fronte romantico che su quello fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare polemiche inutili con colleghi e superiori.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia regala momenti di grande comprensione fra i partner, ma bisognerà impegnarsi maggiormente sul fronte fisico del rapporto. In ambito lavorativo, infine, potrebbero arrivare novità sul fronte dei compensi.