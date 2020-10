Oroscopo settimana dal 5 all'11 ottobre 2020

Ariete

Un oroscopo di piccoli rallentamenti, seppur non eccessivi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia perde quel malizioso romanticismo che ha caratterizzato il mese di settembre, anche se non mancheranno momenti di passione. In ufficio, invece, è il momento di puntare sulla comunicazione.

Toro

Sette giorni di rinnovamenti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre un maggior romanticismo, ideale anche per risolvere qualche problema recente con il partner. In ambito professionale, nel frattempo, è arrivato il momento di porre le basi per un nuovo progetto.

Gemelli

Sette giorni altalenanti, ma privi di enormi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia rimane sempre molto giocosa e maliziosa, ma cala il romanticismo fra i partner. Sul lavoro, invece, è meglio evitare discussioni con i colleghi e con i superiori.

Cancro

Settimana di nuovi stimoli, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. Migliora sensibilmente la vita di coppia, anche grazie a una più efficace capacità comunicativa con il partner. Qualche intoppo potrebbe invece coinvolgere la sfera professionale, dove bisognerà evitare di dimostrarsi troppo impulsivi.

Leone

Un oroscopo di nuove sfide, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia rimane sempre molto passionale e maliziosa, ma il dialogo con il partner dovrà essere coltivato con maggiore attenzione. Sul fronte professionale, invece, bisognerà prestare attenzione a colleghi non troppo cristallini.

Vergine

Sette giorni in netto rialzo, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. Le coppie consolidate potranno approfittare di un rinnovato romanticismo, mentre i single si sentiranno più inclini alla conquista. In ufficio, nel frattempo, bisognerà sempre evitare di dimostrarsi troppo pignoli.

Bilancia

Settimana di alti e bassi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa offre ai partner una rilassante tranquillità, ma la passione potrebbe risultare ridotta rispetto al solito. Migliore è invece il fronte lavorativo, con grandi capacità creative e comunicative da indirizzare su un nuovo progetto.

Scorpione

Sette giorni creativi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia può approfittare di una rinata passione, anche se sul fronte intimo avranno di certo maggiore successo i single alla ricerca di fugaci avventure. In ambito professionale, invece, favorite saranno tutte le posizioni più comunicative.

Sagittario

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso non risulta particolarmente scoppiettante, tuttavia non vi saranno particolari dissidi tra i partner. In ufficio, nel frattempo, una situazione potrebbe apparire bloccata: servirà fare leva su una grande capacità di convincimento.

Capricorno

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rinnova con un maggiore romanticismo tra i partner, pronti anche a lanciarsi in una più piccante sperimentazione. Sul lavoro, invece, continua il momento fortunato soprattutto dal punto di vista economico.

Acquario

Settimana un po' noiosa, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso non risulta pienamente romantico, con qualche piccolo battibecco fra i partner. In ufficio, invece, sarà necessario allontanare le tensioni con i colleghi e i superiori.

Pesci

Un oroscopo di gratificanti rinnovamenti, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rivela più maliziosa del solito, anche se al desiderio di sperimentazione non corrisponderà necessariamente un grande romanticismo. Sul lavoro spazio invece ai compiti più creativi.