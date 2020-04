Oroscopo settimana dal 6 al 12 aprile 2020

Ariete

Un oroscopo caratterizzato da interessanti energie, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia impone un maggiore dialogo con il partner, ma non mancheranno dei momenti di sperimentazione più fisica. Sul lavoro, invece, spazio alla creatività per raggiungere un nuovo obiettivo.

Toro

Sette giorni dalle intense emozioni, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso regala una buona comunicazione con il partner, ma la passione potrebbe non raggiungere dei livelli soddisfacenti. Sul fronte professionale sono in arrivo delle gratificazioni economiche.

Gemelli

Una settimana di alti e bassi, ma senza grandi preoccupazioni, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La coppia sarà avvolta da una grande energia, che si manifesterà soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, invece, è necessario evitare delle discussioni con i colleghi e con i superiori.

Cancro

Un oroscopo ancora complesso, ma con qualche spunto interessante, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia richiede più pazienza nei confronti della persona amata, senza bisticci per questioni futili. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisogna evitare delle pretese eccessive rivolte a colleghi e superiori.

Leone

Settimana mediamente rallentata, ma priva di grandi preoccupazioni, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso garantisce una buona energia, che si manifesterà soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. Il versante lavorativo, nel mentre, impone una maggiore attenzione ai dettagli quotidiani.

Vergine

Sette giorni di buone emozioni, ma anche di qualche piccolo ripensamento, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizzerà per una buona comprensione reciproca fra i partner, tuttavia, il versante più fisico del rapporto potrebbe rivelarsi poco soddisfacente. Ridotti, invece, gli intoppi sul lavoro.

Bilancia

Un oroscopo interessante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso garantisce una buona sperimentazione fisica con il partner, tuttavia sarà anche necessario lavorare sul fronte della comunicazione. Sul lavoro, invece, meglio non fare dei passi troppo azzardati.

Scorpione

Sette giorni dedicati alle passioni, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia garantisce ampie possibilità di sperimentazione intima, mentre i single potrebbero approfittare di maggiori doti di conquista. In ufficio, nel frattempo, spazio a tutti i compiti più creativi.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, ma con piccole novità, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso offre una buona intimità con il partner, ma il rapporto potrebbe risultare troppo sbilanciato sul versante fisico. In ufficio, invece, si potranno impostare le basi per un importante progetto.

Capricorno

Altra settimana molto interessante, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia è ancora avvolta da un buon romanticismo, tuttavia sarà necessario un maggiore impegno sul fronte della comunicazione con il partner. In ambito professionale, nel mentre, sono in arrivo delle gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo di rinascita, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia garantisce ottime soddisfazioni, soprattutto grazie alla ritrovata capacità di dimostrarsi creativi sul versante più fisico del rapporto. Sul lavoro, invece, spazio ai compiti più artistici.

Pesci

Sette giorni mediamente interessanti, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nei Pesci. L'ambito amoroso garantisce una buona sintonia con il partner, grazie anche a un'elevata capacità di comunicazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, sarà necessario evitare facili distrazioni.