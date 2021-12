Oroscopo settimana dal 6 al 12 dicembre 2021

Ariete

Un oroscopo molto interessante, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela decisamente passionale e, pur in assenza di un grande romanticismo, non mancheranno le occasioni d'incontro. In ufficio, invece, potrebbero giungere conferme in materia di contratti e stipendi.

Toro

Sette giorni ancora un po' rallentati, ma senza grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa è decisamente più romantica rispetto al solito, ma manca quel pizzico di passione in più. In ambito professionale, invece, attenzione all'aggressività verso colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, ma senza grandi intoppi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa richiede maggiore impegno nel dialogo con il partner, ma non mancheranno momenti di improvvisa passione. Sul fronte professionale, invece, il momento è adatto per nuovi investimenti.

Cancro

Un oroscopo di media intensità, quello offerto dagli astri ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia è decisamente più romantica rispetto al solito, ma il versante più passionale del rapporto è frenato. Sul fronte professionale, invece, è tempo di pensare a nuovi progetti più creativi.

Leone

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma privi di grandi novità, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia non offre un eccessivo romanticismo, ma non mancheranno momenti di famelica passione fra gli innamorati. In ambito professionale, invece, è sempre necessario prestare attenzione alle uscite.

Vergine

Una settimana mediamente tranquilla, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso risulta abbastanza romantico, con i partner pronti anche a superare qualche battibecco recente. In ufficio, invece, non bisognerà mostrarsi eccessivamente pignoli verso colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si caratterizza per una grande passione, con i partner pronti a sperimentare delle fantasie a lungo tenute segrete. Sul fronte professionale la situazione è mento grintosa, ma non mancheranno delle piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni energici, quelli promessi dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa è ancora molto sbilanciata sul fronte più passionale del rapporto, i single sono invece pronti a importanti conquiste. In ambito lavorativo, nel frattempo, meglio non dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana di rinnovamento, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. Continua il periodo di buona intesa fra i partner, con un livello elevato di dialogo che permetterà di risolvere delle incomprensioni recenti. In ufficio, nel frattempo, una nuova energia permetterà di progettare degli inediti obiettivi.

Capricorno

Un oroscopo in cambiamento, quello presentato dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si caratterizza per un maggiore romanticismo, con i partner pronti anche a pensare a passi importanti per la loro relazione. In ambito professional, invece, non bisogna fare il passo più lungo della gamba.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non risulta particolarmente romantica, eppure ai partner non mancherà la grinta, soprattutto sul versante più intimo del rapporto. In ufficio, nel mentre, continua il momento fortunato.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela piacevole e romantica, con qualche piccolo momento di passione. In ambito professionale, invece, è giunto il momento di dedicarsi a compiti più creativi.