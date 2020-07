Oroscopo settimana dal 6 al 12 luglio 2020

Ariete

Un oroscopo sempre all'insegna del romanticismo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre dei momenti maliziosi e intrigranti con il partner, mentre i single potrebbero lanciarsi nella conquista sfrenata. Più complesso l'ambito lavorativo, poiché bisognerà prestare attenzione a piccoli tranelli.

Toro

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre un buon dialogo con il partner, utile per risolvere una discussione recente. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero giungere aggiornamenti relativi a un importante progetto.

Gemelli

Sette giorni ancora avvincenti, quelli in arrivo per i nari nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso offre un grande romanticismo, utile ai partner per raggiungere nuovi e intriganti livelli di intimità. In ambito professionale, nel frattempo, meglio non pretendere troppo da colleghi e superiori.

Cancro

Settimana interessante, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una grande capacità di comunicazione fra i partner, perfetta per superare una recente contrapposizione. In ambito lavorativo, invece, bisognerà evitare gli atteggiamenti aggressivi nei confronti dei propri collaboratori.

Leone

Un oroscopo intrigante, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello in arrivo per i nati nel segno del Leone. Un buon romanticismo continua a rendere piacevole la vita di coppia, ma è necessario migliorare il dialogo con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di mettere a frutto le proprie capacità creative.

Vergine

Sette giorni abbastanza stabili, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia impone più attenzione alle esigenze del partner, senza eccedere in critiche eccessive o pignoleria. In ambito professionale, nel mentre, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Bilancia

Settimana di alti e bassi, ma non priva di momenti intriganti, quella in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa è ancora avvolta da un buon romanticismo, ma sul versante più fisico del rapporto si potrebbe assistere a un calo delle energie. In ufficio, invece, è necessario rapportarsi in modo costruttivo con colleghi e superiori.

Scorpione

Un oroscopo senza grandi scossoni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La coppia consolidata può ancora contare su una grande energia, pronta a riflettersi sul versante più intimo del rapporto. Sul fronte professionale, invece, è giunto il momento di rivedere in modo più oculato le proprie responsabilità.

Sagittario

Sette giorni ancora rallentati, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si caratterizzerà per una maggiore energia, soprattutto sul versante fisico del rapporto, ma il romanticismo potrebbe risultare del tutto carente. Sul lavoro, invece, non bisogna compiere passi più lunghi della gamba.

Capricorno

Settimana caratterizzata da qualche rallentamento, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso potrebbe caratterizzarsi per piccole difficoltà di dialogo con il partner, mentre i single non perderanno il desiderio di lanciarsi nella conquista. In ufficio, nel frattempo, arrivano importanti entrate economiche.

Acquario

Un oroscopo all'insegna del romanticismo, quello suggerito dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una grande capacità di dialogo con il partner, seguita anche da un buon romanticismo. Più rallentata la vita in ufficio, con qualche questione burocratica da risolvere in tempi brevi.

Pesci

Sette giorni all'insegna della conquista, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rivela molto maliziosa, soprattutto per i single in cerca di fugaci avventure. Sul fronte lavorativo, invece, è richiesta maggiore attenzione per un progetto in scadenza.