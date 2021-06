Oroscopo settimana dal 7 al 13 giugno 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita amorosa si caratterizza per un calo del romanticismo, forse dovuto a un'eccessiva distrazione reciproca fra i partner. Più interessante è la vita lavorativa, dove arriveranno piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli suggeriti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si caratterizza per una buona sintonia fra i partner, anche se molto deve essere ancora fatto sul fronte della sperimentazione. In ufficio, migliora la comunicazione con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana ancora promettente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre un buon dialogo fra i partner, anche se mancherà quel pizzico di malizia in più. In ambito professionale, nel frattempo, si potranno mettere in mostra le proprie doti creative.

Cancro

Un oroscopo energico, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa si caratterizza per tanta malizia, anche se non mancheranno dei momenti di più candido romanticismo. Qualche freno in più in ufficio, dove servirà non mostrarsi eccessivamente aggressivi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre una buona comunicazione fra i partner, anche se mancherà uno slancio più passionale al rapporto. Sul fronte professionale, invece, è il momento di lanciare un nuovo progetto.

Vergine

Settimana decisamente tranquilla, ma forse un po' noiosa, quella suggerita dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non prevede grandi incomprensioni fra i partner, ma potrebbe mancare un po' di malizia e passione. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Bilancia

Un oroscopo senza grandi intoppi, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si caratterizza per un buon dialogo fra i partner, pronti a superare qualche recente battibecco. In ufficio, nel frattempo, migliorato i rapporti con alcuni colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si rivela distratta e poco romantica, mentre i single potrebbero apparire un po' maldestri nella conquista. Più interessante è la sfera lavorativa, poiché potrebbe essere in arrivo un nuovo progetto.

Sagittario

Settimana ancora un po' rafferma, ma senza grandi preoccupazioni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo fra i partner, anche se non mancherà il dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, bisogna fare attenzione alle spese.

Capricorno

Un oroscopo un po' stanco, quello suggerito dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non offre un grande romanticismo e anche il versante più fisico del rapporto ha bisogno di maggiore impegno. Maggiormente appagante è la vita in ufficio, dove potrebbero arrivare notizie in merito a contratti.

Acquario

Sette giorni senza troppe preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, ma i partner sapranno comunque approfittare di piccoli momenti di malizia. In ufficio, nel frattempo, continua il periodo fortunato.

Pesci

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa è stuzzicante e romantica, mentre i single saranno pronti a lanciarsi nella conquista. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di dedicarsi a compiti più creativi.