Oroscopo settimana dal 7 al 13 settembre 2020

Ariete

Un oroscopo abbastanza tranquillo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un rinnovato romanticismo, un sentimento che permetterà ai partner di risolvere un battibecco recente. In ufficio, invece, spazio al dialogo con i colleghi.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre delle buone possibilità di crescita fra i partner, ma la sfera più romantica potrebbe risultare poco intrigante. Sul lavoro è giunto il momento di inaugurare un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana intrigante, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si riscopre romantico e malizioso, con dei partner pronti a lasciarsi cullare da emozioni molto dolci. Sul fronte professionale, invece, qualche intoppo di troppo sul fronte dei compensi.

Cancro

Un oroscopo appagante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si riscopre comunicativa, ma i partner potrebbero non essere perfettamente sincronizzati. In ufficio, nel frattempo, è meglio non basarsi unicamente sull'istinto.

Leone

Settimana avvincente, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso potrà godere di un soddisfacente romanticismo, che permeterrà ai partner di rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Sul lavoro, invece, spazio ai compiti quotidiani più creativi.

Vergine

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine, privi però di eccessive preoccupazioni. La sfera amorosa non risulta particolarmente romantica, tuttavia i partner potranno approfittare di una buona comunicazione. In ufficio, nel mentre, è meglio non esagerare con le discussioni.

Bilancia

Un oroscopo tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera di coppia si rivela molto comunicativa e intima, ma potrebbe mancare quella grinta in più per sperimentare delle nuove fantasie. Sul fronte professionale, invece, nuovi progetti sono in partenza.

Scorpione

Settimana priva di grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona sintonia mentale fra i partner, tuttavia il versante più fisico del rapporto potrebbe apparire non pienamente soddisfacente. In ufficio, nel frattempo, spazio ai lavori più creativi.

Sagittario

Sette giorni di lenta ripresa, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa si caratterizza per una buon grinta fra i partner, tuttavia il rapporto potrebbe risultare fin troppo sbilanciato sul fronte fisico. In ambito professionale, nel mentre, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Settimana in lento miglioramento, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si rivela maggiormente comunicativa e intima, ma manca ancora un po' di grinta sul fronte più fisico del rapporto. Più interessante la vita in ufficio, con ottimi guadagni all'orizzonte.

Acquario

Un oroscopo mediamente rilassato, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si rivela malizioso e ricco di grinta, tuttavia il romanticismo fra i partner apparirà in calo. In ufficio, nel frattempo, si potrà approfittare di un piccolo miglioramento del contratto.

Pesci

Sette giorni calmi, ma privi di grandissime novità, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si caratterizza per una buona sintonia fra i partner, ma il livello di romanticismo potrebbe essere inferiore al solito. In ambito professionale, invece, meglio puntare sul dialogo costruttivo con i colleghi.