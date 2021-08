Oroscopo settimana dal 9 al 15 agosto 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non offre grandi opportunità romantiche, tuttavia non mancherà uno slancio grintoso per alcuni momenti di maliziosa passione. In ufficio, meglio non sollevare polemiche per questioni futili.

Toro

Sette giorni decisamente interessanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa assicura una buona sintonia fra i partner, con un rinnovato romanticismo che metterà le basi per progetti futuri. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare novità in fatto di contratti.

Gemelli

Settimana un po' rallentata, ma non priva di momenti interessanti, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia suggerisce un maggiore dialogo fra i partner, anche per superare qualche battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, meglio non avanzare pretese eccessive a colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo intrigante, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa suggerisce una buona sintonia fra i partner, sia sul versante più intimo del rapporto che su quello romantico. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario evitare colpi di testa.

Leone

Sette giorni ancora energici, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia non risulta particolarmente romantica, ma non mancheranno momenti di passione fra i partner. Qualche rallentamento in più in ambito professionale, dove sarà richiesta maggiore attenzione alle spese.

Vergine

Settimana decisamente romantica, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un'ottima sintonia fra i partner, pronti anche anche a passi importanti per il loro rapporto. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, anche se i single potranno approfittare di qualche piccola possibilità di conquista. In ambito professionale, invece, è il momento di dimostrare la propria creatività.

Scorpione

Sette giorni interessanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si rivela decisamente maliziosa, sia per le coppie consolidate che per i single in cerca di facili avventure. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, ma priva di enormi novità, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. Ottima la comunicazione nelle coppie consolidate, ma potrebbe mancare un pizzico di romanticismo in più. IN ufficio, invece, il momento non è ancora opportuno per avanzare pretese verso colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo altalenante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso offre un maggiore romanticismo ai partner, ma manca forse quella spinta maliziosa in più. Sul fronte professionale, nel mentre, servirà più assertività nella gestione dei rapporti.

Acquario

Sette giorni mediamente soddisfacenti, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non offre una grande intimità fra i partner, ma il dialogo rimane buono e si potrà superare un battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, è utile pianificare un nuovo progetto per l'autunno.

Pesci

Settimana un po' frenata, ma priva di grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non regala un grande romanticismo ai partner, i quali appariranno più distratti rispetto al solito. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio evitare discussioni per questioni molto banali.